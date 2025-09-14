Fin de semana gris para los malagueños de Segunda y Tercera RFEF

No será, seguro, la mejor jornada para los equipos malagueños de la Segunda y la Tercera RFEF. En la cuarta categoría, ninguno de los dos ... equipos que abanderan a la provincia han conseguido ganar sus respectivos compromisos. Cayó el Estepona en su visita a la Deportiva Minera (1-0), el equipo que se enfrentó al Real Madrid en la pasada edición de la Copa del Rey, y también cayó el Atlético Malagueño, el filial blanquiazul, ante el Almería B en casa (0-1), en un partido que estuvo marcado por la expulsión del guardameta malaguista Andrés Céspedes.

Así, al término de la segunda jornada, el Estepona es decimocuarto, convirtiéndose en el primero que marca el descenso con un punto, y el Malagueño es colista con cero puntos en su casillero. No ha comenzado con buen pie el filial malaguista en la nueva categoría, tras ascender la pasada temporada desde Tercera RFEF.

En la quinta categoría, por su lado, con seis equipos malagueños en liza, ha habido un poco de todo, con dos duelos intraprovinciales incluidos. El Torre del Mar perdió en su visita al Arenas de Armilla (2-0), El Palo empató sin goles en el campo del Atlético Mancha Real (0-0), el Mijas Las Lagunas venció al Alhaurino en el primero de los derbis (1-0) y el Atlético Marbellí se impuso al San Pedro en el segundo de ellos (1-0). El cuadro de Marbella es segundo al término de la segunda fecha liguera, el Mijas Las Lagunas (9º), el Torre del Mar (12º) y El Palo (13º) se sitúan fuera del descenso y el San Pedro y el Alhaurino pasan a ser penúltimo y colista, respectivamente, tras sus derrotas este fin de semana.