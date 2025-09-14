Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Fin de semana gris para los malagueños de Segunda y Tercera RFEF

El Estepona y el Atlético Malagueño cayeron por la mínima en sus respectivos duelos de la segunda jornada en la cuarta categoría

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Domingo, 14 de septiembre 2025, 22:24

No será, seguro, la mejor jornada para los equipos malagueños de la Segunda y la Tercera RFEF. En la cuarta categoría, ninguno de los dos ... equipos que abanderan a la provincia han conseguido ganar sus respectivos compromisos. Cayó el Estepona en su visita a la Deportiva Minera (1-0), el equipo que se enfrentó al Real Madrid en la pasada edición de la Copa del Rey, y también cayó el Atlético Malagueño, el filial blanquiazul, ante el Almería B en casa (0-1), en un partido que estuvo marcado por la expulsión del guardameta malaguista Andrés Céspedes.

