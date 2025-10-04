Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Iban Ribeiro, en una jugada durante el Torremolinos-Antequera del pasado fin de semana. Juventud de Torremolinos
Fútbol

Una exigente jornada para los malagueños de Primera RFEF

Marbella y Torremolinos visitarán al Europa y al Eldense, respectivamente, mientras que el Antequera recibirá al colíder, el Sabadell

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Sábado, 4 de octubre 2025, 00:01

Comenta

Será una semana de compromisos complicados para los equipos malagueños de Primera RFEF, que afrontarán partidos contra rivales que pelean arriba. Y dos ellos, además, ... lo harán a domicilio. El Marbella visitará al Europa, cuarto clasificado, y el Juventud de Torremolinos se desplazará hasta Elda para vérselas con el Eldense, octavo. El Antequera, por su lado, recibirá en El Maulí a uno de los más fuertes del campeonato hasta el momento, el Sabadell, que es colíder con nueve puntos por detrás del Atlético Sanluqueño. La necesidad de sumar de tres se acrecienta para estos tres conjuntos con el paso de las jornadas, cuando llega la sexta fecha del campeonato liguero en la categoría de bronce.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Condenan a una comunidad a indemnizar con más de un millón de euros a un vecino que cayó en la escalera y sufrió daño cerebral
  2. 2 Muere el joven tiroteado en la terraza de una cafetería de Marbella
  3. 3 Un joyero persigue al atracador que lo encañonó en Fuengirola y logra que la policía lo detenga
  4. 4 La manifestación improvisada en Málaga por la flotilla de Gaza obliga a cortar el tráfico en el Centro
  5. 5 Reabre el restaurante más antiguo de Comares con sus tradicionales migas, pero también con nuevos platos
  6. 6 Málaga, una de las provincias en las que a más mujeres hay que llamar tras el cribado de mama
  7. 7 Devuelven a una clienta víctima de un fraude los más de 8.000 euros que le estafaron
  8. 8 Muere tras chocar su coche con un árbol y salir ardiendo en Antequera
  9. 9 Los médicos malagueños respaldan de forma masiva la huelga para protestar contra el Estatuto Marco
  10. 10 Un hombre de 84 años mata a puñaladas a su mujer, de 83, en Marbella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Una exigente jornada para los malagueños de Primera RFEF

Una exigente jornada para los malagueños de Primera RFEF