Una exigente jornada para los malagueños de Primera RFEF

Será una semana de compromisos complicados para los equipos malagueños de Primera RFEF, que afrontarán partidos contra rivales que pelean arriba. Y dos ellos, además, ... lo harán a domicilio. El Marbella visitará al Europa, cuarto clasificado, y el Juventud de Torremolinos se desplazará hasta Elda para vérselas con el Eldense, octavo. El Antequera, por su lado, recibirá en El Maulí a uno de los más fuertes del campeonato hasta el momento, el Sabadell, que es colíder con nueve puntos por detrás del Atlético Sanluqueño. La necesidad de sumar de tres se acrecienta para estos tres conjuntos con el paso de las jornadas, cuando llega la sexta fecha del campeonato liguero en la categoría de bronce.

El Marbella, al asalto de los puestos de arriba

El conjunto que dirige Carlos de Lerma visitará el distrito de Gracia, en Barcelona, para medirse al centenario Club Esportiu Europa, que actualmente es cuarto en el Grupo 2 y está mostrando una gran fortaleza en las primeras cinco jornadas del campeonato. Tiene ocho puntos (dos victorias, dos empates y una derrota), sólo uno más que el Marbella (un triunfo y cuatro empates, invicto), que buscará asaltar los puestos de 'play-off' hoy a las 16.00 horas.

Llega tras empatar en la Dama de Noche ante el colista, el Betis Deportivo, en un encuentro en el que se esperaba más de un reforzado Marbella. Se adelantó el filial del Betis en el 16', pero los locales, que no desistieron en su intento de darle al vuelta al partido, rescataron un punto en el 88' gracias al tanto de Yuezheng Du, que entró desde el banquillo. El Europa, por su lado, llega de perder en la casa del Teruel. Se está mostrando serio el Marbella atrás, aunque su asignatura pendiente está en el gol en este arranque liguero.

El Torremolinos quiere aire

Quiere, necesita, tomar aire el equipo de Antonio Calderón, que visitará la complicada plaza del Pepico Amat hoy a las 16.15 horas, la casa del Eldense. Son ya varias jornadas las que el Juventud de Torremolinos ha conseguido dormir fuera de los puestos de descenso, aunque sin conseguir poner tierra de por medio. Por el momento es decimoquinto, con cinco puntos (un triunfo, dos empates y dos derrotas).

Su rival, en cambio, mira hacia arriba cuando la competición empieza a madurar y a poner las primeras cartas encima de la mesa. Es octavo, con ocho puntos, aunque llega herido tras encajar un doloroso 0-3 en el campo del Nástic, el pasado sábado. El cuadro malagueño, en cambio, empató en El Pozuelo ante el Antequera (1-1), en el que fue el primer derbi provincial de la temporada en la categoría.

El Antequera necesita puntos

No está teniendo un inicio de campaña fácil el Antequera, que es penúltimo con tres puntos, empatado con el farolillo rojo, sin haber conseguido ganar todavía. Recibirá en El Maulí al colíder, el Sabadell, mañana a las 12.00 horas, en el que será uno de los exámenes más complicados de su primera vuelta. El cuadro catalán es, junto al Marbella y al Sanluqueño, uno de los tres equipos que quedan invictos en este arranque.

Llegan con buena moral los arlequinados, que vencieron al Villarreal B por 1-0 el pasado sábado. El Antequera, por su parte, vio como perdió dos puntos en Torremolinos tras empezar ganando.