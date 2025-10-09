Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Javier Alberola Rojas, árbitro castellano-manchego. EP

El CTA pretende equiparar a los árbitros con los policías

Fran Soto, su presidente, quiere reunirse con el CSD para promover un cambio legislativo histórico y revolucionario, con objeto de endurecer las penas a quienes agredan a los colegiados

Ignacio Tylko

Ignacio Tylko

Madrid

Jueves, 9 de octubre 2025, 19:12

Cambiar la legislación para que los árbitros sean considerados agentes de la autoridad y, de este modo, cualquier agresión hacia ellos sea castigada de forma ... similar a si la víctima es un policía. Este objetivo, que a día de hoy se antoja de muy difícil cumplimiento, es el más ambicioso en el marco de la revolución que quiere implantar el nuevo Comité Técnico de Árbitros que preside Fran Soto.

