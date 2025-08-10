Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los jugadores del Crystal Palace celebran el triunfo en la Community Shield. Reuters
Community Shield

El Crystal Palace hace historia al vencer al Liverpool por penaltis y levantar la Community Shield

Pese al gran partido de los nuevos fichajes de Slot, 'Las Águilas' no se dieron por vencidas y se llevan en Wembley el primer título de la temporada

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Domingo, 10 de agosto 2025, 19:24

Casi tres meses después de romper su sequía sin títulos tras ganarle al Manchester City la FA Cup, el Crystal Palace ha vuelto a hacer ... historia, y de nuevo en Wimbledon. Esta vez, 'Las Águilas' han alzado el vuelo para superar al Liverpool en la Community Shield tras un partido que tuvo que decidirse en los penaltis. Se llegó con empate (2-2) al al fin del tiempo reglamentario, pese a que los de Arne Slot se pusieron por delante en dos ocasiones durante el encuentro.

