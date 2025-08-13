Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Marquinhos, junto a sus compañeros del PSG, levanta el trofeo de la Supercopa de Europa. Franck Fife / AFP
Supercopa de Europa

Un PSG todavía verde reacciona a tiempo ante el Tottenham

El campeón de Champions, sin apenas pretemporada, levanta un 0-2 con los tantos de Kang-in Lee y Gonçalo Ramos en el tramo final y se impone en los penaltis

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Miércoles, 13 de agosto 2025, 23:31

El campeón de Europa está todavía muy lejos de su mejor versión, pero sigue siendo un equipo ganador. El PSG rescató en Údine la Supercopa ... de Europa, el primero de los seis títulos oficiales a los que aspira esta temporada, al derrotar en los penaltis a un Tottenham más rodado después de levantar un 0-2 en los minutos finales. Van de Ven y el Cuti Romero, dos defensas, impusieron la ley de un equipo menos dotado que su rival pero con muchos más kilómetros de preparación en las piernas, pero Kang-in Lee y Gonçalo Ramos, dos relevos desde el banquillo, permitieron la reacción a tiempo del conjunto parisino.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Tienen metal en el ojo», afirman los padres de los menores afectados por la atracción de Valle de Abdalajís
  2. 2 Despiden a un trabajador de Carrefour por invitar a dulces por su cumpleaños: ahora deben readmitirle o pagarle 105.000 euros
  3. 3 Así serán los fuegos artificiales que darán inicio a la Feria de Málaga 2025
  4. 4

    El Málaga continúa lanzado en Segunda: tendrá un presupuesto de unos 21 millones
  5. 5 Alerta alimentaria: ordenan la retirada de unas bebidas alcohólicas hechas en España
  6. 6 Arrestado tras golpear al vigilante de un supermercado en el que intentó robar en Mijas
  7. 7 Más de cinco kilómetros de atasco entre Málaga y La Cala del Moral por la explosión del neumático de un tráiler
  8. 8 Arroja a su pareja de un coche en marcha por segunda vez en menos de un mes Churriana
  9. 9 Marbella da luz verde a las obras para ampliar el centro comercial La Cañada
  10. 10 Freno a las nuevas licencias de pisos turísticos en Málaga: no habrá en los próximos tres años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Un PSG todavía verde reacciona a tiempo ante el Tottenham

Un PSG todavía verde reacciona a tiempo ante el Tottenham