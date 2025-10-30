Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La derrota frente al Crystal Palace en la Copa de la Liga agravó la crisis del Liverpool. EP
Fútbol internacional

La crisis devora al Liverpool a las puertas de recibir al Real Madrid

Los 'reds' suman seis derrotas en sus siete partidos más recientes, la última de ellas a manos de un Crystal Palace que les eliminó el miércoles de la Copa de la Liga

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Jueves, 30 de octubre 2025, 15:42

Comenta

El Liverpool sigue inmerso en una crisis de enormes proporciones a pocos días de verse las caras con el Real Madrid en la Champions. El ... conjunto dirigido por Arne Slot volvió a caer el miércoles frente al Crystal Palace en la cuarta ronda de la Copa de la Liga (0-3) y sumó de esa forma la sexta derrota en los siete últimos partidos que han disputado los 'reds'. El doblete de Ismaila Sarr en la primera parte encarriló un duelo que sentenció el español Yéremy Pino en la recta final y que deja contra las cuerdas a los de Merseyside. El pulso que librarán el sábado con el Aston Villa en la décima jornada de la Premier League supondrá su última oportunidad para tomar algo de oxígeno antes de recibir a la escuadra que comanda Xabi Alonso el próximo martes en Anfield.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carlos Fernández, en libertad tras su detención después de 20 años huido
  2. 2 La avería de un camión colapsa durante horas la A-7: hasta trece kilómetros de atascos desde La Cala del Moral
  3. 3 Las lluvias dejan ya hasta 50 litros en Málaga
  4. 4 Detenidos los sospechosos de la oleada de robos en la barriada de La Alquería de Alhaurín de la Torre
  5. 5 Una rapera malagueña detenida en el Centro denuncia en sus redes sociales «abuso policial»
  6. 6 La BonoLoto deja casi dos millones de euros en Málaga capital
  7. 7 Tirotean la fachada de un edificio en Palma-Palmilla: se cuela una bala por la ventana
  8. 8 La DGT recibió el primer aviso del camión averiado cinco horas antes del atasco
  9. 9 Las primeras lluvias importantes dejan más de 50 litros en Málaga, pero con escasas incidencias
  10. 10 Moreno cancela su viaje al funeral de la dana por el retraso de su vuelo y las incidencias por lluvias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La crisis devora al Liverpool a las puertas de recibir al Real Madrid

La crisis devora al Liverpool a las puertas de recibir al Real Madrid