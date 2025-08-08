Chema Alonso deja el CTA para fichar por el 'enemigo' de LaLiga

José María Alonso Cebrían, más conocido como Chema Alonso, se ha convertido en el epicentro de una polémica sin precedentes en el fútbol español. En ... dos días, el hacker y ex-Chief Digital Officer de Telefónica pasó de una nueva responsabilidad en el arbitraje a abandonar el cargo, en medio de un choque institucional.

El pasado martes, Alonso fue anunciado como vicepresidente y máximo responsable de desarrollo internacional en Cloudflare, una empresa tecnológica estadounidense especializada en ciberseguridad y redes en la nube. Su nombramiento no pasó inadvertido, ya que LaLiga, liderada por Javier Tebas, ha acusado insistentemente a Cloudflare de proteger cerca del 50 % de las páginas que emiten partidos de fútbol de forma ilegal, y a la que se ha catalogado como uno de sus enemigos en la lucha contra la piratería.

Coincidiendo con este anuncio, Alonso había sido designado hace apenas dos semanas asesor en innovación tecnológica e inteligencia artificial del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la RFEF, una federación con la que LaLiga mantiene históricas tensiones.

La situación era insostenible. Con un dudoso equilibrio entre dos instituciones enfrentadas, Alonso optó por dimitir «por motivos personales» y «una oportunidad profesional en el extranjero», pero el trasfondo era evitar tensiones institucionales y posibles conflictos de incompatibilidad. Su paso por el CTA fue fugaz: tan sólo 17 días.

LaLiga vs Cloudflare

El choque no es anecdótico. Desde febrero de 2025, LaLiga ha emprendido una dura ofensiva contra la piratería, apoyándose en órdenes judiciales para solicitar el bloqueo de IP asociados a Clodflare. Esta estrategia habría afectado a dominios legítimos, lo que ha generado quejas por «bloqueos indiscriminados» de instituciones como X, Github o Steam.

Por su parte, Cloudflare ha reaccionado defendiendo su papel responsable en la red y denunciando públicamente que los bloqueos masivos afectan a miles de usuarios y servicios legítimos. Incluso ha elevado recursos ante el Tribunal Constitucional y la Comisión Europea .

LaLiga, que estima pérdidas anuales de entre 600-700 millones de euros por piratería, considera que esta protección de IPs facilita actividades ilegales de elevada gravedad, desde las retransmisiones deportivas sin permiso hasta otros delitos como estafa, comercialización de falsificaciones o explotación pornográfica, como ha señalado alguna vez Javier Tebas.