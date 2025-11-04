Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El estadio Metropolitano. RC

El Atlético pisa el acelerador y se cuela en la Fórmula Uno

El club rojiblanco se convierte en Local Event Supporter del Gran Premio de España durante los próximos cinco años

Javier Varela

Javier Varela

Martes, 4 de noviembre 2025, 12:01

Comenta

El Atlético de Madrid pisa el acelerador. El club rojiblanco ha cerrado un acuerdo de colaboración de cinco años con IFEMA MADRID por el que ... se convierte en Local Event Supporter del Fórmula 1 TAG HEUER Gran Premio de España 2026, que se celebrará en en Madrid del 11 al 13 de septiembre del próximo año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una asociación se queda con la mayoría de caballos de los cocheros de Málaga y los salva del matadero
  2. 2 Muere una anciana tras recibir una brutal paliza de otro interno en una residencia de Cerrado de Calderón
  3. 3

    Málaga se lanza a hacer el gran parque diseñado hace seis años junto a las torres de Repsol
  4. 4 Luto en el fútbol malagueño por la muerte del joven de 20 años Jairo Corbacho
  5. 5

    ¿Qué son los enigmáticos símbolos que han aparecido en algunas paradas de la EMT en Málaga?
  6. 6 El cadáver hallado en la gasolinera de barcos de Puerto Banús fue abandonado aún con vida por una embarcación
  7. 7 Una persona herida tras volcar una grúa de obra sobre un edificio en Churriana
  8. 8 Investigan el hallazgo de un cadáver en el muelle de la gasolinera de barcos de Puerto Banús
  9. 9 Tres días de secuestro en un piso de Málaga y una ristra de golpes por 50 euros de cocaína
  10. 10 Un detenido por una amenaza falsa de bomba en un centro comercial de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Atlético pisa el acelerador y se cuela en la Fórmula Uno

El Atlético pisa el acelerador y se cuela en la Fórmula Uno