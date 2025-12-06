Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los jugadores del Aston Villa celebran el tanto de Buendía. Efe
Fútbol internacional

El Aston Villa gana al Arsenal y pone picante a la Premier

Unai Emery se impuso a Mikel Arteta en el duelo de entrenadores españoles gracias a un gol de Buendía en el minuto 95 (2-1)

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Sábado, 6 de diciembre 2025, 16:37

Comenta

La Premier está al rojo vivo. El Aston Villa de Unai Emery firmó un triunfo agónico ante el Arsenal de Mikel Arteta en el duelo ... de entrenadores españoles, gracias a un tanto en el minuto 95 del argentino Emiliano Buendía. Con esta victoria, el conjunto de Birmingham se coloca segundo en la tabla a la espera del partido del Manchester City, a tres puntos del equipo londinense que seguirá líder, pero que ha perdido la gran renta de ventaja que tenía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El terremoto con epicentro en Fuengirola es de magnitud 4,9: así se ha sentido en toda Málaga
  2. 2 Terremoto de Fuengirola: el segundo más grande en Málaga de los últimos 100 años
  3. 3 Prisión para un ladrón por el brutal apuñalamiento a un hombre que lo sorprendió asaltando su chalé en Málaga
  4. 4 Cierra La Pachamama, el primer restaurante peruano que abrió en el Centro de Málaga
  5. 5 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  6. 6 Mercadona cambia sus horarios en el puente de diciembre: estos son los días que abrirá y los que no
  7. 7 Nuevo millonario en Málaga: el cuponazo de la ONCE deja 6 millones en un solo cupón
  8. 8 Reabierta al tráfico la A-45 tras retirarse los vehículos implicados en el accidente
  9. 9 Así se ha vivido el terremoto en la planta 20 de las torres de Martiricos: «Se ha sentido muy fuerte, pero no sé si a pie de calle hubiera sido diferente»
  10. 10

    Abre el primer hotel de lujo para perros en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Aston Villa gana al Arsenal y pone picante a la Premier

El Aston Villa gana al Arsenal y pone picante a la Premier