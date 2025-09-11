Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Comité Técnico de Árbitros analiza jugadas de Primera y Segunda.

El Comité Técnico de Árbitros analiza jugadas de Primera y Segunda. FEF

Los árbitros reconocen los errores en el gol de Ferran en Mallorca y de Giuliano en Mendizorroza

El CTA aboga por la transparencia en 'Tiempo de Revisión', un espacio audiovisual para explicar las polémicas de cada jornada con fines didácticos y formativos

Ignacio Tylko

Ignacio Tylko

Madrid

Jueves, 11 de septiembre 2025, 12:33

Un vídeo enlatado, una voz en 'off', la de Marta Frías, portavoz del Comité Técnico de Árbitros (CTA), y un repaso de las jugadas más ... polémicas con un carácter sobre todo didáctico. Lo más parecido a esas intervenciones tan criticadas de los políticos a través del plasma, sin que nadie pueda preguntarles cualquier duda o plantearles una crítica en el cara a cara.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estabilizado el incendio de Benalmádena y restablecida la circulación de trenes tras el desalojo de 200 vecinos
  2. 2 Miguel Carcaño, condenado por el asesinato de Marta del Castillo, trasladado a la prisión de Archidona
  3. 3 Un nuevo bus circular y exprés une Rincón de la Victoria y Málaga: el trayecto de vuelta es innovador
  4. 4 Denunciado por pintar un gran pene para señalizar un bache en una calle de Málaga
  5. 5 Mata a un hombre y se atrinchera más de 12 horas con la mujer del fallecido en Granada
  6. 6 Asaltan dos veces en una semana la misma casa de Parque Clavero
  7. 7

    25 años del corrimiento de tierras de Montegolf en Málaga: «Aquel día se nos rompió la vida»
  8. 8 Un hombre, en estado grave tras un nuevo apuñalamiento en Málaga
  9. 9 Investigado por la muerte de su perra tras dejarla olvidada en su coche en pleno agosto en Málaga
  10. 10 Detienen a una pareja por un intento de okupación tras acceder a una vivienda en Las Lagunas en Mijas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los árbitros reconocen los errores en el gol de Ferran en Mallorca y de Giuliano en Mendizorroza