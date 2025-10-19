El Antequera confirma su resurrección superando al Marbella en El Maulí

Luces y sombras para los equipos malagueños de Primera RFEF en este penúltimo fin de semana de octubre. El Juventud de Torremolinos, cuya plantilla atraviesa ... problemas de impagos y retrasos en los cobros, cayó ante un Atlético Madrileño (3-1) dirigido por Fernando Torres que no deja de crecer en la categoría, aunque el plato fuerte llegó por la tarde, con el segundo derbi de la campaña, entre el Antequera y el Marbella. Los blanquiverdes, que habían empezado la temporada a contrapié, superaron a los vecinos de la Costa del Sol para confirmar su resurrección (3-1).

Antequera, 3; Marbella, 1

Golpe en la mesa del Antequera, que suma seis de seis en las últimas dos semanas para lamerse las heridas, tomar aire y escalar puestos en la clasificación. Ganó un trepidante derbi ante el Marbella, de forma consistente y confirmando su mejoría cuando la competición empieza a madurar.

Abrió el marcador Njalla con el partido recién comenzado y Osama puso el 2-0 tras el descanso. El Marbella no tiró la toalla y recortó en el minuto 60 por medio de Luis Alcalde, apenas cinco minutos después del segundo del conjunto antequerano, que no quiso sustos y sentenció a filo del descuento con un tanto de Bassele. Un contundente 3-1 que hace justicia a lo que dio de sí el partido y que significa también la primera victoria del Antequera en su casa esta campaña.

Así, con diez puntos en su casillero, el cuadro de Abel Gómez escala hasta la décima posición, mientras que el Marbella de Carlos de Lerma, con los mismos puntos, es undécimo. Ha pegado un buen subidón en la tabla el cuadro blanquiverde.

Madrileño, 3; Torremolinos, 1

El Juventud de Torremolinos puso fin a una racha de cinco partidos invicto en el Cerro del Espino, la casa del filial del Atlético de Madrid, que resolvió el encuentro a su favor para hacerse más fuerte todavía en la parte alta de la clasificación del Grupo 2 de Primera RFEF.

Se adelantaron por partida doble antes del minuto 40 (en el 24' y en el 37') para ganar en tranquilidad cara a la segunda mitad del partido. Replicó y acortó distancias Fran Gallego tras el descanso (en el minuto 47), pero los locales sentenciaron cuando el partido empezaba a madurar, en el 67'. Los de Antonio Calderón fueron superados claramente por su rival. Hace apenas tres días que la plantilla anunció que llevaban dos meses de atrasos en los pagos y que la situación, como es lógico, estaba afectando a sus vidas personales, familiares y a sus necesidades básicas.

Así, con nueve puntos en su casillero, seguirá durmiendo fuera del descenso una semana más gracias a los resultados y al buen trabajo de estas semanas atrás.