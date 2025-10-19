El Antequera confirma su resurrección superando al Marbella en El Maulí
El Juventud de Torremolinos fue superado por el Atlético Madrileño, que puso fin a su racha de cinco partidos invicto
Málaga
Domingo, 19 de octubre 2025, 22:30
Luces y sombras para los equipos malagueños de Primera RFEF en este penúltimo fin de semana de octubre. El Juventud de Torremolinos, cuya plantilla atraviesa ... problemas de impagos y retrasos en los cobros, cayó ante un Atlético Madrileño (3-1) dirigido por Fernando Torres que no deja de crecer en la categoría, aunque el plato fuerte llegó por la tarde, con el segundo derbi de la campaña, entre el Antequera y el Marbella. Los blanquiverdes, que habían empezado la temporada a contrapié, superaron a los vecinos de la Costa del Sol para confirmar su resurrección (3-1).
Antequera, 3; Marbella, 1
Golpe en la mesa del Antequera, que suma seis de seis en las últimas dos semanas para lamerse las heridas, tomar aire y escalar puestos en la clasificación. Ganó un trepidante derbi ante el Marbella, de forma consistente y confirmando su mejoría cuando la competición empieza a madurar.
Abrió el marcador Njalla con el partido recién comenzado y Osama puso el 2-0 tras el descanso. El Marbella no tiró la toalla y recortó en el minuto 60 por medio de Luis Alcalde, apenas cinco minutos después del segundo del conjunto antequerano, que no quiso sustos y sentenció a filo del descuento con un tanto de Bassele. Un contundente 3-1 que hace justicia a lo que dio de sí el partido y que significa también la primera victoria del Antequera en su casa esta campaña.
Así, con diez puntos en su casillero, el cuadro de Abel Gómez escala hasta la décima posición, mientras que el Marbella de Carlos de Lerma, con los mismos puntos, es undécimo. Ha pegado un buen subidón en la tabla el cuadro blanquiverde.
Madrileño, 3; Torremolinos, 1
El Juventud de Torremolinos puso fin a una racha de cinco partidos invicto en el Cerro del Espino, la casa del filial del Atlético de Madrid, que resolvió el encuentro a su favor para hacerse más fuerte todavía en la parte alta de la clasificación del Grupo 2 de Primera RFEF.
Se adelantaron por partida doble antes del minuto 40 (en el 24' y en el 37') para ganar en tranquilidad cara a la segunda mitad del partido. Replicó y acortó distancias Fran Gallego tras el descanso (en el minuto 47), pero los locales sentenciaron cuando el partido empezaba a madurar, en el 67'. Los de Antonio Calderón fueron superados claramente por su rival. Hace apenas tres días que la plantilla anunció que llevaban dos meses de atrasos en los pagos y que la situación, como es lógico, estaba afectando a sus vidas personales, familiares y a sus necesidades básicas.
Así, con nueve puntos en su casillero, seguirá durmiendo fuera del descenso una semana más gracias a los resultados y al buen trabajo de estas semanas atrás.
Sin triunfos para los equipos malagueños en Segunda RFEF
El último fin de semana en el Grupo 4 de Segunda RFEF, la cuarta categoría, tampoco dejó buenas noticias en clave provincia. El Estepona, que jugó el sábado, no pudo ganar en su feudo ante el Yeclano (0-2). Tampoco pudo puntuar el Atlético Malagueño, que visitó al Melilla en el Álvarez Claro (2-1). Igualó el equipo de Funes el tanto inicial de los locales, que terminaron por hacer el segundo y llevarse la victoria. Ambos, el Estepona (15º) y el Malagueño (18º), pasarán la semana en puestos de descenso. El filial malaguista es colista.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión