Rubén Ruzafa busca su octava corona mundial en triatlón cross

«Tengo que hacerme fuerte ante la adversidad, voy a salir a darlo todo, aunque ha sido una preparación exprés, pues hace apenas cinco meses estaba saliendo del quirófano tras operarme la muñeca por una lesión en el escafoides». Con estas palabras valoró ayer a SUR el laureado triatleta rinconero Rubén Ruzafa cómo afronta el reto de hoy en Pontevedra, donde se disputa el Mundial de triatlón cross de la Federación Internacional (ITU).

A partir de las 15.30 horas, puede seguirse la prueba a través de la página web oficial de los Mundiales de Multideporte de la ITU que se están disputando desde el pasado sábado y hasta este próximo viernes en la ciudad gallega, accesible en la dirección pontevedra2019.org/itu

Ruzafa intentará colgarse el que sería su quinto título mundial ITU, tras las victorias en 2014, 2015, 2016 y 2018, que se suman a las tres coronas XTerra que posee (2008, 2013 y 2014). Con ello, se convertiría en el primer triatleta de cross de la historia que suma ocho oros mundiales, superando así al 'cavernícola' Conrad Stolz, de nacionalidad sudafricana y ya retirado, quien sumó siete títulos, cuatro coronas XTerra (2001, 2002, 2007 y 2010) y tres mundiales ITU (2011, 2012 y 2013). «Hay mucho nivel en la línea de salida, estarán algunos de los mejores triatletas del mundo, como el vencedor el año pasado en Hawái, el costarricense Rom Akerson, el mexicano Francisco Serrano –ganador del Mundial ITU en 2017– o el norteamericano Josiah Middaugh, vencedor del Mundial XTerra en 2015–», detalló.

En lo que va de temporada, Ruzafa apenas ha competido, pues la preparación más fuerte no comenzó hasta el pasado febrero, cuando se recuperó de la operación de muñeca. «Aún tengo algunas molestias, sobre todo cuando hago descensos muy largos en bicicleta», confesó el deportista malagueño, quien detalló que el circuito previsto para hoy «no me favorece del todo». Así, según explicó, la natación será en la ría de Pontevedra, en unas aguas que se esperan «bastante frías, por lo que espero no salir muy bloqueado», tras completar los 1.000 metros del trazado. El segundo segmento, el de la bicicleta de montaña, será de 30 kilómetros, «bastante largo y poco técnico, aunque con algo de desnivel», describió.

La tercera parte de la prueba, la carrera a pie, sobre diez kilómetros, será prácticamente toda sobre asfalto, «lo que la hará muy rápida», apostilló. Sin embargo, a pesar de ello, Ruzafa recordó que en los títulos de 2016, en Australia, y el pasado año, en Dinamarca, los circuitos también eran rápidos, «y me fue muy bien», dijo.

En la prueba de hoy en Pontevedra tomará también la salida su paisano Enrique Terol, al que entrena Emilio Fernández. Ruzafa disputará en mayo el triatlón de Benalmádena y el Campeonato de España Universitario en Valencia. En junio acudirá a Rumanía para el Europeo ITU. Posteriormente disputará los XTerra de Francia, Italia y la República Checa y el 27 de octubre, el Mundial XTerra.