El ciclista francés David Gaudu. Javier Lizón / EFE
Tercera etapa

La Vuelta rescata a Gaudu, ganador sorpresa de la tercera etapa

El francés, tras un año para olvidar, hace un interior a Vingegaard en la última curva y bate a Pedersen en los metros finales de otro sprint cuesta arriba

Iván Benito

Lunes, 25 de agosto 2025, 18:08

En Ceres apenas hay espacio para instalar la meta. Es un pueblo de poco más de mil habitantes ubicado entre dos valles y con más ... de 20 iglesias. Dicen que hay una por cada 50 habitantes. Entre ellas, zigzaguea el pelotón, estirado como si hiciera cola para entrar, hasta llegar a 80 metros. Ahí Gaudu se sintió un motorista, llevaba gas. Apuró la frenada para hacerle un interior a Vingegaard y trazó tan bien que a la salida estaba emparejado con Pedersen. Salió más rápido, gas, y se llevó la etapa. Una sorpresa si se tiene en cuenta su mal año. Aunque ya avisó en el otro final en cuesta, más larga.

