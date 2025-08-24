Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jonas Vingegaard, con el maillot rojo de líder de La Vuelta. Marco Bertorello / AFP
Segunda etapa

Vingegaard besa el suelo y el cielo en la segunda etapa de La Vuelta

El danés cae sin consecuencias en una montonera bajo la lluvia, vence en el sprint cuesta arriba a Ciccone y ya es el líder de la carrera

Iván Benito

Domingo, 24 de agosto 2025, 18:36

El ciclismo mantiene su temor al 'sky'. No el equipo que tiranizaba el Tour, sino la traducción al castellano. Al cielo. Se cierra, empapa el ... suelo y lo cambia todo. En un pelotón tranquilo y relajado que llevaba más de 300 kilómetros sin caídas nadie se siente seguro si llueve. Ni siquiera Vingegaard, el ciclista mejor rodeado de La Vuelta. Siete percherones a su servicio. Un escuadrón. Es igual. Una rotonda, un frenazo asustadizo, un ciclista del Israel al suelo. Cae un soldado amarillo. Y otro. Y otro. Y otro. También el danés. Todos menos uno. Ordenados hasta para tropezar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven fallecido y dos detenidos tras un apuñalamiento en la Alameda de Capuchinos
  2. 2 Llega la dana a Andalucía: posibilidad de tormentas desde esta tarde de domingo
  3. 3 Sobresalto en Torremolinos: arden siete pubs y un supermercado de madrugada
  4. 4 Un fallecido tras una colisión entre dos motos y un coche en Muelle Heredia
  5. 5 Rescatan en la costa de Vélez-Málaga a un buceador que llevaba dos días a la deriva
  6. 6 Fallece un ciclista malagueño de 17 años tras una caída múltiple en una competición en Soria
  7. 7 Un joven fallecido y dos detenidos tras un apuñalamiento en la Alameda de Capuchinos
  8. 8 Condenan a Zara a pagar casi 100.000 euros a una empleada despedida por sustraer prendas de la tienda
  9. 9

    El PSOE, los independientes y un edil del PP presentan una moción de censura contra el alcalde popular de Benalauría
  10. 10 Detenido por supuestos tocamientos a una mujer en una caseta en la Feria de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Vingegaard besa el suelo y el cielo en la segunda etapa de La Vuelta

Vingegaard besa el suelo y el cielo en la segunda etapa de La Vuelta