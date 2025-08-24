Vingegaard besa el suelo y el cielo en la segunda etapa de La Vuelta

El ciclismo mantiene su temor al 'sky'. No el equipo que tiranizaba el Tour, sino la traducción al castellano. Al cielo. Se cierra, empapa el ... suelo y lo cambia todo. En un pelotón tranquilo y relajado que llevaba más de 300 kilómetros sin caídas nadie se siente seguro si llueve. Ni siquiera Vingegaard, el ciclista mejor rodeado de La Vuelta. Siete percherones a su servicio. Un escuadrón. Es igual. Una rotonda, un frenazo asustadizo, un ciclista del Israel al suelo. Cae un soldado amarillo. Y otro. Y otro. Y otro. También el danés. Todos menos uno. Ordenados hasta para tropezar.

A su compañero Axel Zingle parece que se le sale el hombro. Se sube a la ambulancia y vuelve a su sitio, el hombro y el ciclista. A proteger al gerifalte del Visma, un líder humano, que hace lo que todos cuando ocurre un contratiempo: tranquilizar a los de casa. Dedo pulgar hacia arriba y manda un beso al aire cuando vuelve al gran grupo, que le espera.

Quedaban algo menos de 30 kilómetros. El chaparrón se quedó en aguacero, más liviano, y todo se decidió donde se esperaba. En los últimos metros. Era un final en alto en Limone Piemonte, una cuesta más larga y tendida que dura. Ciccone giró en cabeza la última curva. Buscaba darle a Italia un triunfo en casa. Se le dan bien esos finales explosivos. «Tenía la sensación de que no le iba a superar», reconoce el danés. Pero en la agonía de la rampa final, Vingegaard gasta su energía extra, le adelanta y vuelve a levantar el brazo. Jadea entre los flashes de los fotógrafos, pero levanta el puño. Se interesa y celebra con los compañeros y hace lo de todos ante una buena noticia: llamar a casa para avisar.

«Estoy muy feliz. Hacía mucho que no ganaba», dice con hambre. Más allá de un par de cronos y generales, no levantaba los brazos desde el Tour de Francia del año pasado. «Prefería coger el maillot de líder más tarde pero ves la oportunidad y no la puedes dejar pasar». Lo dijo Landa. No dejan ni las migas.

Ciccone firma una segunda posición amarga. Primer palo para el Lidl-Trek, el sábado mal colocados en el final y este domingo, con la miel en los labios y Pedersen asustado por un perro (atado) en el asfalto justo a la hora de lanzar el sprint intermedio. Antes de la tormenta. En tercera posición emerge Gaudu y cuarto Bernal. A dos segundos, el resto de favoritos, incluido Landa. El nuevo maillot rojo, «feliz». «La caída ha sido por estar el suelo mojado. Eso significa que tendré menos raspones y heridas», sonríe sobre el rodillo mientras supura una rozadura en el codo.