El UAE anuncia la rescisión de contrato de Juan Ayuso

Juan Ayuso, el mejor ciclista español de la temporada, cambiará de equipo la próxima campaña. El UAE ha anunciado la rescisión de contrato del alicantino, ... cuya extensión concluía tres años más tarde, en 2028. El conjunto emiratí dice que la decisión ha sido tomada «tras las diferencias en la visión de los planes de desarrollo y en la alineación con la filosofía deportiva del equipo».

El comunicado oficial también recoge declaraciones del director ejecutivo de la estructura Mauro Gianetti. El italiano le agradece su rendimiento durante las tres temporadas en las que ha permanecido en el equipo tras ser reclutado por Josean Fernández Matxín. «Ha sido un talento valioso y estamos agradecidos por lo que hemos construido juntos». Sin embargo, desliza que lo que le lleva a separar los caminos es el comportamiento del de Jávea, en el ojo del huracán desde que el año pasado tratara de escaquearse de relevar a Joao Almeida, que se lo afeó, en una etapa del Tour de Francia en beneficio de Pogacar.

«Nuestro proyecto deportivo siempre se ha centrado en la continuidad, la armonía del grupo y la construcción de un equipo ganador. Creemos que, en el mejor interés de ambas partes, esta decisión es la más coherente con los valores que definen a nuestra organización. UAE Team Emirates – XRG continuará su camino de crecimiento y desarrollo, convencidos de que la identidad y la fuerza del equipo siguen siendo nuestra base», remachaba antes de desearle suerte.

Ayuso permanecerá en La Vuelta con el UAE y acabará la temporada antes de recalar en el Lidl-Trek, a falta aún del anuncio oficial. «Quiero agradecer al equipo el apoyo y las oportunidades que me han brindado a lo largo de estos años. He tenido la oportunidad de crecer y competir con los mejores, y sé que lo aprendido siempre formará parte de mi trayectoria profesional. Ahora siento que es el momento de tomar un camino diferente, con el mismo entusiasmo, y le deseo mucho éxito al UAE en el futuro», expone el valenciano.