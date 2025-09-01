Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Juan Ayuso, celebrando su victoria en Cerler. Josep Lago (Afp)
La Vuelta

El UAE anuncia la rescisión de contrato de Juan Ayuso

El equipo de Pogacar justifica la decisión, de mutuo acuerdo, «tras las diferencias en la visión de los planes de desarrollo». El alicantino acabará la temporada y fichará por el Lidl-Trek

Iván Benito

Lunes, 1 de septiembre 2025, 19:43

Juan Ayuso, el mejor ciclista español de la temporada, cambiará de equipo la próxima campaña. El UAE ha anunciado la rescisión de contrato del alicantino, ... cuya extensión concluía tres años más tarde, en 2028. El conjunto emiratí dice que la decisión ha sido tomada «tras las diferencias en la visión de los planes de desarrollo y en la alineación con la filosofía deportiva del equipo».

