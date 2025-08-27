Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una protesta propalestina frena al Israel en la crono por equipos de La Vuelta

Los manifestantes se pusieron en medio de la carretera con una pancarta al paso de la carrera por Figueras

Gabriel Cuesta

Miércoles, 27 de agosto 2025, 18:14

El revuelo por la participación del equipo Israel-Premier Tech en La Vuelta también dejó marca sobre el asfalto. Un grupo de manifestantes propalestinos bloquearon ... a los corredores del equipo israelí en plena contrarreloj por equipos, cerca de Figueras, la localidad que acoge la salida y meta en esta jornada.

