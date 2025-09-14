Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Las protestas propalestinas en La Vuelta en la prensa internacional. E. C.

La prensa internacional recoge el «caos» de la Vuelta: «Terminó de la peor manera, sin final»

Los medios deportivos de todo el mundo han destacado la suspensión de la prueba ciclista en Madrid por las protestas propalestinas

Daniel de Lucas

Domingo, 14 de septiembre 2025, 22:27

La suspensión de la última etapa de La Vuelta en Madrid a 56 kilómetros de meta por las protestas propalestinas es una noticia ... que ha trascendido las fronteras de España y que medios deportivos de medio mundo recogen en sus portadas. Algo inédito y que no había ocurrido nunca y que ha obligado incluso a cancelar la ceremonia de entrega de premios. Han corrido ríos de tinta en toda la prensa internacional para contarlo y todos lo recogen en las portadas de sus páginas web, con calificativos como «caos», «violencia» o «el peor final».

