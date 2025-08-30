Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Jasper Philipsen celebra su triunfo en Zaragoza. Josep Lago (Afp)
Ciclismo

Philipsen regatea a Viviani y repite triunfo en La Vuelta

El belga suma en Zaragoza su segunda etapa en un sprint en el que el italiano trató de cerrarle el paso

Iván Benito

Sábado, 30 de agosto 2025, 18:37

Zaragoza está de fiesta sin ser El Pilar. Cumple 50 metas de La Vuelta en 90 años. Casi todas ellas conquistadas por hombres corpulentos y ... de piernas explosivas. Petacchi, Delio Rodriguez, Zabel, Van Poppel, Abdoujaparov, Jalabert, Eddy Planckaert... Ahora también Philipsen, que hace doblete en esta edición y se anota el quinto triunfo en La Vuelta. En el Tour tiene el doble, diez. A sus 27 años, tiene victorias por un tubo.

