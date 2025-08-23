Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Jasper Philipsen celebra su victoria en Novara. Javier Lizón (Efe)
Primera etapa

Philipsen calca el Tour en La Vuelta

El belga repite con victoria al sprint y liderato inaugural y se redime del abandono en la tercera etapa de la pasada ronda gala

Iván Benito

Sábado, 23 de agosto 2025, 19:25

Una etapa llana en la primera jornada de La Vuelta es uno de esos trenes que solo pasan una vez en la vida. A Jasper ... Philipsen, que le tiene cariño a la carrera en la que empezó a ganar en el olimpo ciclista, se le apareció bajo el sol de justicia del Mediterráneo. Andaba de veraneo con sus compañeros Mathieu van der Poel y Gianni Vermeersch, de risas entre Calpe y Benidorm, mientras se recuperaba de la caída que le hizo abandonar el Tour. Desde un barco lo vio pasar y se subió al convoy del desquite. El belga sacó el ticket con su equipo, el Alpecin, al que le dijo que quería ir al Piamonte a ganar y vestir el maillot de líder. Un calco del inicio del Tour. Dicho y hecho.

