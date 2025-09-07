Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las protestas propalestinas se repitieron este domingo en la Vuelta, esta vez a su llegada a la localidad lucense de Monforte de Lemos. EFE

Diez detenidos por las protestas propalestinas en la Vuelta a su paso por Lugo

Una de las detenidas es responsable del BNG, que habla de «represión» tras las cargas efectuadas por Policía Nacional y Guardia Civil, que se amparan en desórdenes públicos

R. C.

Lugo

Domingo, 7 de septiembre 2025, 21:10

Al menos diez manifestantes propalestinos han sido detenidos este domingo en el tramo final de la decimoquinta etapa de La Vuelta a España a su ... paso por los municipios lucenses de O Corgo y Monforte de Lemos. A este segundo emplazamiento, en el que estaba situada la meta, los ciclistas tenían prevista su llegada pasadas las 17:00 horas. Esta ha sido la primera jornada de protestas en Galicia tras sucederse en otros puntos de España y durante la que se han producido varias cargas policiales contra los participantes de las movilizaciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Adiós a las míticas cajas de palmeras: Casa Kiki cambia su imagen
  2. 2 Denuncian dos presuntas agresiones sexuales en Teba en apenas una semana
  3. 3 Un frente dejará hoy nubosidad, tormentas «localmente fuertes» y posibles depósitos de barro en Andalucía
  4. 4 Detectan de madrugada una «impresionante bola de fuego» sobre Málaga
  5. 5 Ingresado un joven de 24 años con cortes en el cuello tras una reyerta en San Pedro Alcántara
  6. 6 Herido un hombre de 60 años tras un aparatoso vuelco en la A-7
  7. 7

    El Málaga, del éxtasis al descontrol
  8. 8 Eclipse total de Luna: Aemet desvela cómo se verá en España este domingo
  9. 9 Arrestado en Vélez-Málaga con un turismo de alta gama robado en Bélgica, tres pistolas y 960 euros
  10. 10 El entrenador de kárate de Torremolinos facilitó a dos de sus víctimas becas en un colegio privado del que era socio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Diez detenidos por las protestas propalestinas en la Vuelta a su paso por Lugo

Diez detenidos por las protestas propalestinas en la Vuelta a su paso por Lugo