Matthew Riccitello, ayer tras la etapa de la Bola del Mundo, donde consiguió enfundarse el maillot blanco al mejor joven. Reuters

Un ciclista del Israel subirá hoy al podio de la Vuelta en mitad de la oleada de protestas propalestinas

El estadounidense Matthew Riccitello arrebató ayer a Giulio Pelizzari el maillot blanco que premia al mejor joven

Josu García

Domingo, 14 de septiembre 2025, 16:03

Se llama Matthew Riccitello. Es estadounidense y corre en el equipo Israel Premier Tech. Si no sucede nada anormal en la última etapa de hoy, ... este ciclista de 23 años subirá al podio de la Vuelta en Cibeles esta tarde, en reconocimiento al quinto puesto que ha logrado en la general y el primero en la clasificación del mejor joven. Y lo hará en mitad de una oleada de protestas por la muerte indiscriminada de palestinos en Gaza a manos de Israel. Riccitello desbancó en la penúltima etapa, en el temido ascenso a la Bola del Mundo, a otra promesa: Giulio Pelizzari.

