Un ciclista del Israel subirá hoy al podio de la Vuelta en mitad de la oleada de protestas propalestinas

Se llama Matthew Riccitello. Es estadounidense y corre en el equipo Israel Premier Tech. Si no sucede nada anormal en la última etapa de hoy, ... este ciclista de 23 años subirá al podio de la Vuelta en Cibeles esta tarde, en reconocimiento al quinto puesto que ha logrado en la general y el primero en la clasificación del mejor joven. Y lo hará en mitad de una oleada de protestas por la muerte indiscriminada de palestinos en Gaza a manos de Israel. Riccitello desbancó en la penúltima etapa, en el temido ascenso a la Bola del Mundo, a otra promesa: Giulio Pelizzari.

El estadounidense se subirá al cajón en un momento especialmente difícil para su equipo, que ha sido blanco de todo tipo de insultos y protestas a lo largo de estas tres semanas por representar a Israel. El propietario de la escuadra, el millonario Sylvan Adams, es amigo personal de Benjamin Netanyahu. De hecho, su director, el navarro Óscar Guerrero, abandonó la ronda española el jueves a la noche para arropar a su familia, tras sufrir pintadas intimidatorias en su domicilio de Alsasua. Habrá que ver cómo reacciona el público cuando se anuncie por megafonía que uno de los miembros del Israel Premier Tech sube al podio a recoger un premio.

La seguridad es una de las preocupaciones de los organizadores de la Vuelta para la última etapa. Madrid se ha blindado con 1.500 agentes para evitar que los manifestantes puedan alterar el desarrollo de la carrera. Ayer, su director, Javier Guillén, anunció un recorte de 5 kilómetros en el recorrido para soslayar el paso por el distrito de Aravaca.

Riccitello es prácticamente un desconocido aunque ha cuajado una gran vuelta. Nacido en Tucson, tiene contrato con Israel hasta final de temporada. El año pasado también participó en la ronda española, alcanzando el puesto 30.