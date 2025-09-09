Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El pelotón de la Vuelta, durante uno de las últimas etapas. Mayka Salguero

30 años de debate entre abril y septiembre

La Vuelta se consolida al final del verano años después del controvertido cambio de fechas de 1995 gracias a la generación de oro española y a Froome

Iván Benito

Martes, 9 de septiembre 2025, 00:27

El Tour es muy fácil de ubicar. Calor, vacaciones, evasión de rutinas, Pirineos. Siempre julio. La Vuelta es el final de verano, la vuelta al ... cole, la rebequita, tonos amarillentos. No siempre fue así. Antes, la mayor parte de su historia, fue lluvia, frío, polen, alergias, el hit de 'Me estoy volviendo loco', Serranillos, Perico, Kelly, la eclosión colombiana... Todo aquello es ahora nostalgia. Porque la ronda española arriesgó. Cambió de fechas. De abril-mayo a septiembre. Y fue como la muda de piel de los reptiles y anfibios. Sacrificar parte de la esencia para crecer y lograr una nueva.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Escapan de un incendio por la fachada en el barrio de la Victoria: seis viviendas afectadas y un hospitalizado
  2. 2 Los pasteles de nata más famosos de Oporto aterrizan en Málaga
  3. 3 Ingresado con policontusiones tras estrellarse con su coche en una rotonda en Vélez-Málaga
  4. 4 Todo el litoral malagueño, en aviso amarillo este martes
  5. 5

    El terror golpea Jerusalén con un atentado que deja seis muertos, entre ellos un español
  6. 6 El silencio más difícil: cómo detectar el abuso sexual infantil
  7. 7 Estos son los talleres gratuitos que puedes hacer en Málaga: cómo y cuándo solicitarlos
  8. 8 Desaparecen las retenciones tras el incendio de una furgoneta en la A-45 a la altura de Antequera
  9. 9

    La búsqueda de habitación salta de los portales inmobiliarios a las redes sociales
  10. 10

    Alhaurín de la Torre logra, a la segunda, atraer inversiones para construir VPO en un suelo municipal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur 30 años de debate entre abril y septiembre

30 años de debate entre abril y septiembre