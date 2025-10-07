Torrox, salida y meta de la cuarta edición de la Vuelta Ciclista a Andalucía femenina

El Teatro Municipal Villa de Torrox ha acogido este martes el acto de presentación de la cuarta edición de la Vuelta Ciclista a Andalucía Elite Women ... , que se disputará este próximo sábado 11 de octubre, con salida y llegada en Torrox, sobre un recorrido de 131,05 kilómetros. Será una jornada exigente por la comarca de la Axarquía, con tres ascensos al Alto del Portichuelo y paso por Cómpeta, Sayalonga, Algarrobo, Torrox Costa y Torrox.

El acto ha contado con la presencia del alcalde torroxeño, Óscar Medina (PP), quien se mostró «muy orgulloso» de que su municipio vuelva a ser protagonista de la ronda andaluza femenina. «Torrox fue escenario de la primera edición de la Vuelta a Andalucía hace cien años, y además de acoger la prueba masculina, hemos querido traer también la femenina. Torrox aprovechará al máximo la visibilidad que le dará esta importante prueba. La localidad está volcada y se vivirá un gran día de ciclismo». También han asistido Juan Manuel Ortiz, director de Marca de la Junta de Andalucía, y la diputada provincial de Málaga y edil torroxeña, Sandra Extremera.

Por su parte, Joaquín Cuevas, director general de Deporinter, ha agradecido el apoyo de las instituciones y entidades privadas que hacen posible este evento de repercusión internacional. «Ha sido un año complejo, pero gracias a Torrox podemos celebrar esta nueva edición de la Vuelta a Andalucía femenina. Será una carrera apasionante en el plano deportivo y una oportunidad para mostrar el potencial del turismo deportivo en la localidad con el mejor clima de Europa», ha expresado en un comunicado.

Equipos participantes

La Vuelta a Andalucía Ruta del Sol Elite Women partirá este sábado desde Torrox y recorrerá las exigentes carreteras de la Axarquía con la participación de 12 equipos. Destaca la presencia del potente Movistar Team, con la campeona de España Sara Martín, vencedora de una etapa en esta misma prueba en 2023 en Mijas), junto a sus compañeras la colombiana Paula Patiño, la canadiense Olivia Baril,campeona nacional contrarreloj de su país, la británica Cat Ferguson, la holandesa Mareille Meijering, vencedora de la Vuelta a Extremadura y la también británica Claire Steels.

También tomarán la salida los equipos Laboral Kutxa, Massi Baix, Farto, Pafgio-Dema, Tenerife Team, Jira-Bira, Kiwi Atlántico, Team Zatika, Atum General Tavira Farense (Portugal) y el conjunto malagueño Prolongo Al-Ándalus. Durante el acto se han presentado igualmente los maillots de ganadoras, diseñados por Gsport, que volverán a rendir homenaje a las provincias andaluzas.

Esta edición promete ser una prueba abierta para todo tipo de corredoras y una jornada espectacular gracias al esfuerzo de las deportistas y al trabajo de Deporinter para garantizar el perfecto desarrollo de la carrera.