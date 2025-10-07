Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Autoridades y organizadores, este martes en la presentación de la prueba en el Teatro Villa de Torrox. SUR

Torrox, salida y meta de la cuarta edición de la Vuelta Ciclista a Andalucía femenina

La prueba se disputará este próximo sábado, con un recorrido de 131 kilómetros, con tres ascensos por Cómpeta, Sayalonga y Algarrobo

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Martes, 7 de octubre 2025, 20:51

El Teatro Municipal Villa de Torrox ha acogido este martes el acto de presentación de la cuarta edición de la Vuelta Ciclista a Andalucía Elite Women ... , que se disputará este próximo sábado 11 de octubre, con salida y llegada en Torrox, sobre un recorrido de 131,05 kilómetros. Será una jornada exigente por la comarca de la Axarquía, con tres ascensos al Alto del Portichuelo y paso por Cómpeta, Sayalonga, Algarrobo, Torrox Costa y Torrox.

