Roglic es mucho Roglic para Ayuso

Primoz Roglic (Red Bull-Bora) se adjudicó su segunda Volta Ciclista a Catalunya tras culminar con éxito un ataque a 20 kilómetros de meta, que ... dejó en fuera de juego a su máximo rival en la general, Juan Ayuso (UAE), e imponer su ley en el circuito por la montaña de Montjuic de Barcelona.

El esloveno, que empezó la jornada a un segundo de su máximo rival, dio una lección de fuerza y demostración de la clase que lleva en sus piernas con un hachazo en la cuarta de las seis ascensiones al castillo de Montjuic y cruzó la meta, tras el último descenso, con una diferencia de 19 segundos sobre el alicantino que vendió muy cara su derrota.

A Ayuso se le atragantó la última etapa y acabó segundo en la clasificación, a 28 segundos del vencedor, mientras que el mallorquín Enric Mas (Movistar) completó el podio en la general a 53 segundos del gran protagonista del último día.

Roglic demostró desde la salida que su objetivo era hacerse con su undécima prueba de una semana, ya que puso a su equipo a trabajar para alcanzar las bonificaciones en un sprint intermedio, aunque Ayuso le devolvió la jugada en el segundo. Con las espadas en lo alto comenzaron las seis ascensiones a Montjuic.

Parecía que el UAE dominaba la carrera pero en la cuarta ascensión Roglic tocó a rebato, se puso de pie en el sillín de su bicicleta y atacó para llevarse no solo la etapa, sino la general. No hubo respuesta de Ayuso, sí de otros dos corredores -Laurens de Plus (Ineos) y Lennert van Eetvelt (Lotto)- que se fugaron junto a Roglic pero que no aguantaron el martillo del esloveno, quien les aventajó en 14 segundos.

Roglic le da lustre al palmarés de la prueba, ya que es el triunfo número 91 del balcánico en su prolífica carrera. El ex del Visma demuestra que a sus 35 años sigue teniendo el hambre y la ambición para seguir sumando títulos y fue el mejor en esta semana de carrera donde había muchos gallos del pelotón internacional. Mikel Landa (Soudal) acabó en cuarta posición, el colombiano Egan Bernal (Ineos) fue séptimo y el ecuatoriano Richard Carapaz (EF), décimo.

Exhibición de Pedersen

Mads Pedersen (Lidl-Trek) se adjudicó su tercera Gante-Wegelmen tras firmar una exhibición solo al alcance de los mejores especialistas. El danés atacó a 53 kilómetros de meta con su poderío habitual y fue poniendo metros de por medio respecto al pelotón. Sacó 49 segundos al grupo perseguidor, donde Tim Merlier (Soudal) dio tiempo al grupo principal.