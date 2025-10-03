Paula Ostiz sigue haciendo historia y conquista el título continental en la prueba en línea júnior
La navarra se ha convertido en la primera ciclista española en lograr el doblete de oro en crono y ruta en unos Europeos
Álvaro Guerra
Viernes, 3 de octubre 2025, 16:07
La navarra Paula Ostiz sigue haciendo historia. La pamplonesa ha conseguido este viernes imponerse en la prueba en línea júnior del Campeonato de Europa, celebrado ... en la localidad francesa de Guilherand-Granges, y agranda su palmarés. Así, Ostiz se convierte en la primera ciclista española en lograr el doblete de oro en crono y ruta en unos Europeos.
El recorrido era exigente. 62,9 kilómetros ha tenido que pedalear la pamplonesa, que se ha impuesto en un sprint muy ajustado a la suiza Anja Grossmann, logrando así su segundo título continental en esta edición. La española ha firmado una marca de 1:46:49. El podio lo completó la italiana Chantal Pegolo, tercera a tres segundos.
¡DOBLETE PARA PAULA OSTIZ! 🇪🇺— Real Federación Española de Ciclismo (@RFECiclismo) October 3, 2025
¡CAMPEONA DEL MUNDO Y DE EUROPA! 💥💥
¡SIGUE HACIENDO HISTORIA! 🙌#EuroRoad25 #TeamESPciclismo🇪🇸 pic.twitter.com/kTMvJZ4vSz
El pasado miércoles, la ciclista ya revalidó el título europeo júnior contrarreloj logrado el año pasado en Bélgica tras imponerse por poco más de dos segundos a la alemana Magdalena Leis gracias a la remontada que protagonizó en la ascensión final de apenas 1,1 kilómetros. Aquel oro supuso la tercera medalla en apenas nueve días tras conquistar en el Mundial de Kigali la plata en la lucha contra el crono y el oro en ruta. Con esta, consigue el póquer de medallas y agranda su legado.
Con este triunfo, Ostiz sucede en el palmarés a la neerlandesa Puck Langenbar, campeona en 2024, e inscribe su nombre junto a figuras como Fleur Moors, Eglantine Rayer o Vittoria Guazzini, todas ellas ganadoras en ediciones pasadas y ahora referentes en la élite del ciclismo.
