Paula Ostiz celebra la victoria en la prueba en línea júnior. RFEF Ciclismo
Campeonato de Europa

Paula Ostiz sigue haciendo historia y conquista el título continental en la prueba en línea júnior

La navarra se ha convertido en la primera ciclista española en lograr el doblete de oro en crono y ruta en unos Europeos

Álvaro Guerra

Viernes, 3 de octubre 2025, 16:07

Comenta

La navarra Paula Ostiz sigue haciendo historia. La pamplonesa ha conseguido este viernes imponerse en la prueba en línea júnior del Campeonato de Europa, celebrado ... en la localidad francesa de Guilherand-Granges, y agranda su palmarés. Así, Ostiz se convierte en la primera ciclista española en lograr el doblete de oro en crono y ruta en unos Europeos.

