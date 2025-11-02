Oier Lazkano defiende su inocencia: «Nunca he usado sustancias dopantes, defenderé mi dignidad»

Oier Lazkano ha roto seis meses de silencio para proclamar que es «un deportista limpio». «Quiero dejar algo absolutamente claro: nunca he utilizado sustancias dopantes ... ni métodos prohibidos», señala en un comunicado enviado a los medios de comunicación a los tres días de que la UCI le suspendiera de «forma provisional». «Anomalías inexplicables» en su pasaporte biológico entre 2022 y 2024 le tienen sin competir desde el 13 de abril, con la disputa de la París Roubaix.

Pero más allá de su defensa como «deportista limpio y persona íntegra», el ciclista alavés de 25 años anuncia que ha emprendido acciones para restaurar su imagen y justificar los datos que figuran en el pasaporte. «Defenderé mi reputación», informa, como custodia de un prestigio dañado al ser señalado por la Unión Ciclista Internacional como un posible infractor de las reglas antidopaje. «Y haré todo lo necesario para demostrar mi inocencia total y mi completa ajenidad a cualquier conducta ilícita», prosigue.

«Continuaré defendiendo mi nombre y mi dignidad profesional con determinación y transparencia», ha subrayado el ciclista vitoriano, quien ha encargado a su «equipo médico-legal que adopte todas las acciones necesarias» para demostrar su «integridad». «Confío en la verdad y en la justicia deportiva», afirma el vasco, con lo que avanza que recurrirá al Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS) cualquiera que sea el castigo definitivo, que en casos como el suyo oscila entre los dos y los cuatro años de sanción.

Lazkano, despedido por el Red Bull-Bora después de que tres científicos independientes a la UCI considerasen «muy probable el uso de una sustancia o método prohibido» (por ello ha sido lo primero que ha negado el vitoriano), asegura que ha construido su carrera «con esfuerzo y dedicación», y que hará «todo lo necesario para demostrar» su «inocencia total».

La suspensión provisional del alavés responde a diferencias significativas en su perfil hematológico entre 2022 y 2024, aunque sus pruebas antidopaje han siempre «negativas». Así lo reflejó también su anterior equipo, el Movistar, que consideraba «imposible de intuir» sus anomalías. Por ello, no solo busca volver a competir cuanto antes, sino simplemente tratar de reparar el daño causado y el perjucio sobre su trayectoria, ahora en espera, basada en «la honestidad, la integridad y el trabajo diario».