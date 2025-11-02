Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Oier Lazkano, con los colores del Red Bull-Bora, que lo ha despedido por sus «anomalías» en el pasaporte biológico.
Ciclismo

Oier Lazkano defiende su inocencia: «Nunca he usado sustancias dopantes, defenderé mi dignidad»

El ciclista vitoriano, suspendido de forma provisional por «anomalías inexplicables» en su pasaporte biológico, asegura que es «un deportista limpio y una persona íntegra»

Iván Benito

Domingo, 2 de noviembre 2025, 18:09

Oier Lazkano ha roto seis meses de silencio para proclamar que es «un deportista limpio». «Quiero dejar algo absolutamente claro: nunca he utilizado sustancias dopantes ... ni métodos prohibidos», señala en un comunicado enviado a los medios de comunicación a los tres días de que la UCI le suspendiera de «forma provisional». «Anomalías inexplicables» en su pasaporte biológico entre 2022 y 2024 le tienen sin competir desde el 13 de abril, con la disputa de la París Roubaix.

