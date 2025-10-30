La UCI suspende provisionalmente al español Oier Lazkano por anomalías en su pasaporte biológico

La Unión Ciclista Internacional (UCI) ha suspendido provisionalmente al ciclista español Oier Lazkano por «anomalías inexplicables» en su pasaporte biológico en los años 2022, 2023 ... y 2024. La decisión ha sido tomada de acuerdo con el Reglamento Antidopaje de la UCI e impide al ciclista vitoriano del Red Bull-BORA competir en cualquier competición a partir de este momento.

El pasaporte biológico, según detalla la UCI, es «un registro electrónico individual para cada ciclista, en el que se recopilan los resultados de todos los controles antidopaje realizados durante un período determinado». «La Agencia Internacional de Control (AIC), la entidad independiente a la que la UCI delegó su programa antidopaje, conservando la responsabilidad de la gestión de los resultados y el enjuiciamiento de las infracciones de las normas antidopaje, gestiona el programa del pasaporte biológico en colaboración con la Unidad de Gestión del Pasaporte del Atleta (UGPA) de Lausana, Suiza (la UGPA de Lausana está asociada al Laboratorio de Lausana, acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje)», apuntan.

Será ahora el panel de expertos de la Unidad de Gestión del Pasaporte del Atleta el que enjuicie el caso de Lazkano, que no había competido desde el mes de abril, cuando se retiró en la Paris-Roubaix. En el año que cambió el Movistar por el Red-Bull Bora, los problemas de salud lastraron en primavera a Lazkano tal y como indicó en abril Heinrich Haussler, director del equipo. «Le hemos mandado a casa porque no está al cien por cien», apuntó entonces.