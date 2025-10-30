Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Oier Lazkano.
Ciclismo

La UCI suspende provisionalmente al español Oier Lazkano por anomalías en su pasaporte biológico

El organismo ve «anomalías inexplicables» en los años 2022, 2023 y 2024

Jon Prada

Jueves, 30 de octubre 2025, 17:53

La Unión Ciclista Internacional (UCI) ha suspendido provisionalmente al ciclista español Oier Lazkano por «anomalías inexplicables» en su pasaporte biológico en los años 2022, 2023 ... y 2024. La decisión ha sido tomada de acuerdo con el Reglamento Antidopaje de la UCI e impide al ciclista vitoriano del Red Bull-BORA competir en cualquier competición a partir de este momento.

