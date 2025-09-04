Natalia Fischer, a por el Mundial en su mejor momento

Un total de 125 kilómetros a una altura media de alrededor de 2.000 metros y con 5.025 metros de desnivel acumulado a realizar ... en aproximadamente siete horas. A este extenuante recorrido se enfrentará este sábado la mejor ciclista malagueña. Natalia Fischer vuelve a la acción como uno de los grandes estandartes de la selección española que encara estos días los Mundiales de MTB (bicicleta de montaña) en Suiza. En su caso, en su modalidad estrella, en la que tantos títulos y medallas ha acumulado en su prolífica carrera, la de marathon. Una disciplina de larga distancia en la que prima la resistencia de los corredores.

Hasta Verbier-Val Dànniviers, en el cantón de Valais suizo, se ha trasladado la esteponera de 31 años, plena de moral y de forma en una campaña en la que todo parece estar saliendo sobre ruedas. Este 2025, la ciclista, que forma equipo con el Extremadura Ecopilas, Fischer ha vuelto a coronarse como campeona de España (además con bastante superioridad) e incluso subcampeona de Europa el pasado mes de junio, en Génova, entre otros podios en carreras de calado nacional e internacional. Sus éxitos son el resultado de una reconversión interna. Esta temporada ha sido la de su resurrección.

Puede decirse que hubo un claro punto de inflexión en su carrera a mediados del pasado año, cuando logró otro de sus hitos: coronarse en los 101 kilómetros de La Legión de Ronda en el año de su debut. Poco después de esta hazaña, la esteponera explicó a este periódico que atravesó el peor bache psicológico de su vida los meses atrás, llegando a padecer depresión. Pero a base de ayuda, apoyo y sobre todo, mucha perseverancia, logró hacer frente al problema y salir del pozo.

Este 2025, está volviendo a sonreír. «He vuelto a ser competitiva, hace tiempo que no lo era así que no puedo estar más contenta. He sido campeona de España, subcampeona de Europa y ahora vamos a por el Mundial. También he ganado algunas pruebas internacionales como La Colina Triste... Y en general estoy muy contenta, con el equipo y con todo», afirma.

Mentalmente reforzada

Esta sensación de felicidad se ha extrapolado a las dos ruedas y de ahí, sus grandes resultados. «Me está yendo bien, estoy tranquila, mi equipo no me presiona y yo he aprendido a no presionarme demasiado, lo justo para competir. Eso te genera una tranquilidad que repercute en tu rendimiento», asegura la malagueña. Ahora, afronta con la ilusión de una niña este nuevo Mundial, al que llega con la misma ambición que siempre ha demostrado.

Llega además a Suiza, una tierra que le trae muy buenos recuerdos, en la que ha competido múltiples ocasiones, en la que ganó su primer Campeonato de Europa de marathon y a la que pertenece una parte de su familia. Pero no sólo eso, además, asegura que le apasiona el circuito al que se enfrenta, en el corazón de los emblemáticos Alpes del Valais. «El circuito del año pasado le beneficiaba más a la gente de 'cross-country' y este año me beneficia más a mi porque es más escalador, más largo, pero es duro desde luego, aunque me gusta mucho. La salida será a las 6.40 de este sábado, creo que lo que va a primar va a ser la gestión de la carrera, porque es una prueba súper larga, con subidas por pistas de esquí, bajadas técnicas... Va a ser muy duro pero muy bonito», explica sobre el recorrido, que partirá desde un punto a 1.491 metros de altitud y llegará a cimas de hasta 2.700 metros (el Pas de Lona).

Así las cosas, ¿cómo afronta Fischer el que será su cuarto Mundial y cuáles son sus expectativas? Así responde la ciclista, por cierto, la única española seleccionada en su disciplina de fondo: «Me siento bien, es una prueba que a mi me viene al pelo por mis características, la he estado preparando con mucho cariño en Sierra Nevada, que es una altitud similar y soy bastante positiva, los entrenos han ido muy bien, tengo buenas sensaciones. Eso sí, todas las competidoras van a llegar muy fuertes y ahí se mostrarán las cartas, al fin y al cabo es un Mundial y estarán las mejores». Por lo tanto, concluye, motivada pero cauta: «No sé lo que pasará, yo voy a ir a hacer mi carrera, a gestionar mi esfuerzo. Si logro eso, creo que puede salir bien».