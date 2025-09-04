Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La malagueña, posando con el 'maillot' de su equipo. EXTREMADURA ECOPILAS

Natalia Fischer, a por el Mundial en su mejor momento

La ciclista esteponera afronta este sábado en Suiza su cuarta cita global, y llega en plena de forma tras un 2025 en el que ha sido campeona de España y plata europea

Marina Rivas

Marina Rivas

Jueves, 4 de septiembre 2025, 00:01

Un total de 125 kilómetros a una altura media de alrededor de 2.000 metros y con 5.025 metros de desnivel acumulado a realizar ... en aproximadamente siete horas. A este extenuante recorrido se enfrentará este sábado la mejor ciclista malagueña. Natalia Fischer vuelve a la acción como uno de los grandes estandartes de la selección española que encara estos días los Mundiales de MTB (bicicleta de montaña) en Suiza. En su caso, en su modalidad estrella, en la que tantos títulos y medallas ha acumulado en su prolífica carrera, la de marathon. Una disciplina de larga distancia en la que prima la resistencia de los corredores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Gripe aviar en Málaga? Cierran el Parque de Huelin tras la muerte de una veintena de aves
  2. 2 Cae una empresa falsa de depósito de vehículos que operaba en el aeropuerto de Málaga
  3. 3

    Así luce la renovada fachada del Palacio de la Tinta en su transformación como hotel de lujo
  4. 4 Grillaera, la hamburguesería más loca de Málaga, reabre con algo más de cordura
  5. 5 Pedro Sánchez y María Jesús Montero darán un mitin en Málaga: este será el sitio y la hora
  6. 6 Un restaurante de Fuengirola denuncia dos intentos de asalto en cuatro días: «Vamos a tener que dormir dentro»
  7. 7

    El turístico funicular de La Gloria en Lisboa descarrila y deja al menos 15 muertos y una veintena de heridos
  8. 8 Le devuelven la cartera con 900 euros de su pensión, tras perderla al comprar pan en Antequera
  9. 9 ¿Para qué sirve la almohadilla de las bandejas de carne?: Mercadona lo aclara
  10. 10

    Las VPO de nunca acabar: cuatro años para un proyecto municipal de 35 pisos en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Natalia Fischer, a por el Mundial en su mejor momento

Natalia Fischer, a por el Mundial en su mejor momento