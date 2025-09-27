Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mavi García, tercera en el Mundial de Ruanda. GreenEdge

Mavi García y Paula Ostiz hacen brillar al ciclismo femenino español en Kigali

La balear, a sus 41 años, suma el segundo bronce de la historia en un Mundial absoluto tras el que logró Somarriba en 2002, mientras la joven navarra gana en junior

Igor Barcia

Sábado, 27 de septiembre 2025, 21:04

El ciclismo femenino español vivió un gran sábado en el Mundial de Kigali (Ruanda). Mavi García y Paula Ostiz forman parte de dos generaciones diferentes, ... la primera de una ciclista eterna que se resiste a marchar y que a sus 41 años fue capaz de subir al podio en una carrera de fondo durísima. Y la navarra de una que llega dispuesta a todo, ganadora de la plata en la prueba de crono y dominadora de la carrera de ruta en la categoría junior.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un acertante se lleva el bote de 130 millones de euros del Euromillones, que deja un millón en Málaga
  2. 2 La borrasca exGabrielle pone a Málaga en aviso por lluvias fuertes
  3. 3 Un butrón, una tienda de antigüedades y el blindaje inesperado de un viejo banco: crónica de un robo frustrado en Málaga
  4. 4 San Diego Comic-Con Málaga recupera su ritmo habitual tras el colapso de la mañana por la afluencia masiva
  5. 5 El Ayuntamiento de Málaga convoca este año 266 plazas de empleo público: éstas son
  6. 6 Movilización cofrade en Málaga para encontrar de forma urgente un donante de médula para una niña de seis años
  7. 7 Acepta que unos desconocidos lo acerquen a su destino en coche y terminan apuñalándolo para robarle en Málaga
  8. 8 La universidad privada UAX Mare Nostrum inicia su andadura en Málaga con 500 alumnos en 17 titulaciones
  9. 9

    Un arquitecto malagueño firma una tesis pionera sobre cómo diseñar la vivienda y la ciudad para ayudar a los enfermos de alzhéimer
  10. 10 ¿Cuánto se gasta un fan de la San Diego Comic-Con Málaga?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Mavi García y Paula Ostiz hacen brillar al ciclismo femenino español en Kigali

Mavi García y Paula Ostiz hacen brillar al ciclismo femenino español en Kigali