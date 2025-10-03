Maté y Fischer vuelven a vencer en la segunda etapa de la Titan Desert Almería

Segunda etapa de la Titan Desert Almería, y vuelve a haber dominio malagueño. El marbellí Luis Ángel Maté (KH-7) y la esteponera Natalia Fischer ... volvieron a imponerse en la jornada, que transcurrió desde El Toyo hasta el Desierto de Tabernas, en la que los ciclistas se enfrentaron a un circuito con unos 2.000 metros de desnivel en cerca de 83 kilómetros de distancia.

El que fuera profesional en el Cofidis volvió a superar en el sprint a Luis León Sánchez. Rodaron escapados en la última Estación de Hidratación, la parte final de la etapa, que concluyó en el Circuito Costa de Almería. Estos dos ciclistas se están mostrando como los más poderosos de esta edición, con el Lince de Marbella reforzando su liderato.

«De nuevo muy contento por haber podido conseguir la victoria. Ha sido una jornada en la que hemos tenido el primer contacto con la montaña con la subida a Huebro. Mañana toca la etapa reina, con la subida a Velefique, donde intentaremos, como siempre, dar lo mejor», dijo Maté tras el triunfo en la segunda etapa.

Por su parte, Natalia Fischer, debutante en esta prueba, una de las más exigentes, volvió a aventajar en la categoría femenina a la ciclista del equipo KH-7 y vigente ganadora de la Titan Desert Almería, Pilar Fernández. La de Estepona continúa mostrándose muy fuerte.

El sábado, el pelotón debe afrontar un bucle alrededor del Circuito de Almería y afrontar el Alto de Velefique, una subida larga en la que se ganan casi 1000 metros de desnivel.