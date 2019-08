Maté decidirá la próxima semana si participa en La Vuelta a España Maté publicó esta imagen en Instagram muy mejorado. :: Instagram El ciclista malagueño del Cofidis mejora de la grave caída que sufrió la Vuelta a Polonia, tomará la decisión de forma consensuada con su equipo SUR Sábado, 17 agosto 2019, 00:22

Málaga. Luis Ángel Maté está mejorando poco a poco de las heridas que sufrió en su grave caída en el Tour de Polonia. El marbellí está poniendo todo de su parte para recuperarse completamente lo antes posible y de la mejor manera. En la caída y hasta que no fue intervenido por los médicos, Luis Ángel Maté perdió mucha sangre. Eso provocó que los valores de su sangre bajasen mucho y que el ciclista estuviese cansado todo el día.

«Durante estos días he permanecido casi siempre en la cama. Estaba muy cansado. Con toda la sangre que perdí más los antibióticos que me daban en el hospital, no podía hacer nada. Ahora llevo cuatro días saliendo en bici, aunque de paseo, porque no puedo considerar esto como un entreno. Pero al final se trata de hacer progresos y estoy muy contento con mi recuperación», dijo.

El pasado miércoles le acabaron de retirar por completo los últimos puntos de sutura que le fueron aplicados tras su dura caída. El costasoleño ya no tiene la cabeza tan hinchada, que le imposibilitaba ponerse el casco para salir a entrenar. Así que este viernes ha sido el primer día de Maté en la carretera.

«Cada día noto mucha mejora y eso me motiva mucho para seguir y volver cuanto antes al pelotón. Me gustaría dar las gracias al Hospital Ochoa de Marbella y al CAR de Sierra Nevada. Están poniendo todos sus medios y su cariño para que me recupere cuanto antes y eso no tiene precio».

Respecto a su participación en La Vuelta a España 2019, el marbellí quiere ser cauto. Tras su grave caída parecía improbable que el ciclista pudiera estar en la salida. Sin embargo, con el paso de los días, Maté no descarta nada. El equipo Cofidis y el propio ciclista tomarán la decisión la semana que viene, siempre pendientes de la evolución del ciclista costasoleño.