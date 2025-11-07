Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Luis Ángel Maté celebra su victoria en la Titan Dessert KH7COMUNICACION

Luis Ángel Maté se impone en la Titan Forest Patagonia

El marbellí triunfa en Chile, con una clara ventaja en la general sobre el local Pipo Rodríguez y el vasco Haimar Zubeldia, en una cita marcada por el frío y la dureza de un recorrido a través de bosques

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Viernes, 7 de noviembre 2025, 10:31

Comenta

El marbellí Luis Ángel Maté hizo historia en la primera edición de la Titan Forest Patagonia, disputada en la región de Aysén, en Chile. Él ... y Pilar Fernández se alzaron con la victoria final tras cuatro jornadas de puro mountain bike con frío y espectaculares paisajes en los bosques y montañas patagónicos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

