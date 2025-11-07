Luis Ángel Maté se impone en la Titan Forest Patagonia

El marbellí Luis Ángel Maté hizo historia en la primera edición de la Titan Forest Patagonia, disputada en la región de Aysén, en Chile. Él ... y Pilar Fernández se alzaron con la victoria final tras cuatro jornadas de puro mountain bike con frío y espectaculares paisajes en los bosques y montañas patagónicos.

Con una victoria en la primera etapa y controlando a sus rivales en el resto, Maté logró su primera victoria en una prueba de las Titan World Series (había sido segundo en la de Almería). Sus principales rivales fueron el chileno José Luis Pipo Rodríguez, ganador de dos etapas y segundo en la general, a 9 minutos del 'lince' y con casi media hora respecto a Haimar Zubeldia.

«Estamos extremadamente contentos de haber conseguido la victoria para KH-7 en esta primera edición de la Titan Forest Patagonia. Ésta ha sido una Titan muy diferente a los que estamos acostumbrados. Hemos cambiado el amarillo del desierto por el verde de la Patagonia, con mucho frío por la mañana y calor durante el día. Unos espectaculares paisajes con la naturaleza en su máxima expresión, un decorado de cine y una región de Aysén que nos ha tratado muy bien. Estoy convencido de que esta carrera ha venido para quedarse», manifestó el malagueño tras su victoria.

