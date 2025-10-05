Fischer gana la Titan Desert Almería, y Maté se queda sin victoria por un pinchazo

Solamente 58 segundos separaban a Luis Ángel Maté del líder Luis León Sánchez, quien le arrebató el primer lugar este domingo en la Titan Desert ... Almería. El ciclista de KH-7 se veía con fueras de poder recuperar el liderato y acabar ganando la carrera, pero no pudo ser. Un neumático rajado le alejó del grupo de cabeza y se quedó sin opciones de una victoria que habría culminado la gran actuación del marbellí.

Se va de Almería el lince con dos victorias de etapa y un gran trabajo como líder del equipo. La victoria ha ido a las manos de Luis León Sánchez. Vencedor en Marruecos, el murciano consigue ganar también en Almería, muy cerca de su casa. La cuarta etapa, por otra parte, se la ha llevado Noel Martín, que ha vencido en el sprint final al coineño Pablo Guerrero.

«Hemos tenido hoy muy mala suerte. Era la etapa que decidía la carrera y tenía muchas esperanzas puestas en ella. Sabía lo que tenía que hacer y cómo tenía que hacerlo, pero he tenido un pinchazo en el momento clave de la carrera que me ha impedido disputarla», reconoció el malagueño.

Ampliar Luis Ángel Maté, este domingo. KH7

«No obstante, el balance es muy bueno para el equipo, con dos victorias de etapa y mucho protagonismo en carrera. Pero con lo que más me quedo es con un grupo humano excepcional», añadió.

En categoría femenina, Pilar Fernández volvió a ser segunda en la cuarta jornada y afianzó el segundo lugar del podio, por delante de María Esther Maqueda. Esta edición ha tenido en la ganadora Natalia Fischer una ciclista superior durante toda la carrera, ganando las cuatro etapas y llevándose la vitoria de la general con más de una hora respecto a la ciclista de KH-7. La malagueña ha ocupado la trigésima segunda posición de la general.