El británico Ethan Vernon, del equipo Israel-Premier Tech, celebra su victoria en la segunda etapa de la Volta Ciclista a Catalunya. Siu Wu (Efe)

El equipo ciclista Israel-Premier Tech renuncia a seguir llevando el nombre de Israel

La escuadra ha anunciado esta decisión de cara al año que viene, así como el «paso atrás» de su propietario, el magnate amigo de Netanyahu Sylvan Adams

Javier Varela

Javier Varela

Lunes, 6 de octubre 2025, 17:06

Comenta

El equipo ciclista Israel-Premier Tech ha cedido a las presiones recibidas en las últimas semanas. La escuadra ha anunciado que dejará de lucir el ... nombre de Israel el año que viene, «abandonando su identidad israelí», tal y como ha anunciado en un comunciado. Además, el magnate propietario de la escuadra y amigo de Benjamin Netanyahu, Sylvan Adams, va a dar «un paso atrás en su implicación diaria y dejará de hablar en nombre» del equipo, añaden.

