David Arroyo repite triunfo y se adjudica la Bokerón Bike

El excorredor de Movistar David Arroyo, segundo en el Giro de Italia de 2010 y ganador de etapa en la Vuelta a España, volvió a ... imponerse en la Bokerón Bike, una prueba que ya venció en 2023. Los miembros del Trujillo Team fueron los otros protagonistas del día, sumando numerosos pódiums, entre los que se encontraban el segundo y tercer puesto de la general final: Francisco Jesús Corpas Aguilar y José Antonio Trujillo; la victoria final en Gravel fue Sergio Pérez Urbane y, en féminas, de Carmen Martín Baena.

En la prueba estrella del día, este año el gran dominador volvió a ser, como en 2023, el exciclista profesional David Arroyo. El talaverano se marchó en solitario desde los primeros kilómetros, imponiéndose a la juventud de los corredores del equipo de Trujillo. Tres ciclistas intentaban dar caza a Arroyo buscando reeditar el triunfo del año pasado de José Antonio Trujillo, pero en ningún momento estuvieron cerca de lograrlo y el exciclista de Movistar se acabó imponiendo por segunda vez en la prueba malagueña, con un tiempo de 2:40:20, una distancia de casi diez minutos respecto al segundo clasificado.

En mujeres, Esther Maqueda sí pudo repetir su victoria del año pasado, pero en esta ocasión lo hizo en la modalidad de Gravel. Mientras que deja paso a sabia nueva en la modalidad de Mountain Bike, donde hubo doblete del CDC Trujillo, con la victoria final de Carmen Martín Baena, con un tiempo de 3:37:27, por delante de su compañera Laura Palma Ortiz. En Gravel masculino, la victoria fue para Sergio Pérez Urbane, también del Trujillo.