Pódium de la categoría masculina, con David Arroyo como ganador. SUR

David Arroyo repite triunfo y se adjudica la Bokerón Bike

El categoría femenina venció Carmen Martín, mientras que Esther Maqueda y Sergio Pérez ganaron en la modalidad de Gravel

SUR

Sábado, 22 de noviembre 2025, 20:54

Comenta

El excorredor de Movistar David Arroyo, segundo en el Giro de Italia de 2010 y ganador de etapa en la Vuelta a España, volvió a ... imponerse en la Bokerón Bike, una prueba que ya venció en 2023. Los miembros del Trujillo Team fueron los otros protagonistas del día, sumando numerosos pódiums, entre los que se encontraban el segundo y tercer puesto de la general final: Francisco Jesús Corpas Aguilar y José Antonio Trujillo; la victoria final en Gravel fue Sergio Pérez Urbane y, en féminas, de Carmen Martín Baena.

