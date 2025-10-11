La británica Cat Ferguson gana la IV edición de la Vuelta Ciclista a Andalucía en Torrox

La Axarquía ha sido escenario este sábado de la IV Vuelta Ciclista a Andalucía, con salida y meta en Torrox. En una jornada espléndida, ... repleta de público en todo el recorrido por Cómpeta, Sayalonga y Algarrobo, la británica Cat Ferguson ha dado un zarpazo y se ha adjudicado esta IV edición de la Vuelta Ciclista a Andalucía Elite Women disputada en Torrox. La deportista del Movistar Team se ha impuesto en el sprint final en la meta de la localidad del mejor clima de Europa ante la vasca Usoa Ostolaza (Laboral Kutxa), certificando el dominio del equipo telefónico en tierras andaluzas.

La carrera, caracterizada por su dureza, ha partido de la localidad axárquica de Torrox con un pelotón cercano al centenar de corredoras. Las tres subidas al Puerto de El Portichuelo ha marcado una jornada exigente, en la que las protagonistas iniciales fueron Aroa Gorostiza (Eulen) y Claudia Sánchez (Tenerife Bike Point), que han rodado escapadas durante las dos primeras ascensiones. Sin embargo, una caída y un pinchazo respectivamente han mermado sus opciones de abrir hueco sobre un pelotón comandado por las ciclistas del Laboral Kutxa.

En el primer paso por el puerto, la madrileña Claudia Sánchez, natural de San Agustín de Guadalix, ha coronado en cabeza, seguida de Aroa Gorostiza (Grupo Eulen) y de la francesa Alice Coutinho (Massi Bais), con una ventaja superior al minuto sobre el grupo de favoritas, que han ido perdiendo unidades. En el paso por la primera Meta Volante, situada en Torrox, Aroa Gorostiza ha sumado los tres puntos correspondientes a la primera clasificada, por delante de Claudia Sánchez y de la ucraniana Kateryna Velychko, que encabezaba el pelotón principal.

En el segundo ascenso a El Portichuelo, las distancias se han reducido, aunque la fuga ha logrado mantenerse viva el tiempo suficiente para que Claudia Sánchez puntuara en cabeza, seguida por Idoia Eraso y Naia Amondarain (Laboral Kutxa). El conjunto vasco se ha encargado posteriormente de neutralizar la escapada en el descenso.

Tres imágenes de la prueba deportiva femenina disputada este sábado en Torrox. SUR

El pelotón se ha ido seleccionando hasta quedarse reducido a una decena de corredoras, con el Movistar Team marcando el ritmo. En el segundo paso por la Meta Volante de Torrox, la británica Claire Anne Steels (Movistar) se ha impuesto, por delante de su compañera Sara Martín y de la vasca Idoia Eraso, segunda y tercera respectivamente. La batalla final se ha librado en las rampas de El Portichuelo. La ucraniana Yulia Biriukova (Laboral Kutxa) ha lanzado un ataque al que ha respondido la actual campeona de España, Sara Martín (Movistar), aunque unos kilómetros más tarde ha perdido la estela de la corredora del equipo vasco.

Al paso por la cima del puerto, Biriukova encabezaba la carrera, seguida por un grupo comandado por la colombiana Paula Patiño y la neerlandesa Mareille Meijering, ambas del Movistar Team. Sin embargo, una caída de la ucraniana tras coronar el puerto ha truncado sus opciones de llegar en solitario. En el descenso, el trabajo del Movistar ha permitido reducir las diferencias con la escapada, preparando el terreno para la llegada masiva. Ya en las calles de Torrox, se ha lanzado el sprint final, donde la británica Catrin Ferguson se ha impuesto con autoridad a la vasca Usoa Ostolaza (Laboral Kutxa). Completó el podio la neerlandesa Mareille Meijering (Movistar).

En las clasificaciones secundarias, Claire Anne Steels (Movistar) se ha adjudicado el triunfo en las Metas Volantes, mientras que Claudia Sánchez (Tenerife Bike Point) ha sido la mejor en el Premio de la Montaña y en la Regularidad. Por equipos, la victoria ha sido para el conjunto del Laboral Kutxa. Así ha concluido una espectacular edición de la ronda andaluza femenina, que la próxima temporada volverá a celebrarse en sus fechas habituales del mes de abril.