Podio de la cuarta edición de la Vuelta Ciclista a Andalucía en la modalidad femenina. SUR

La británica Cat Ferguson gana la IV edición de la Vuelta Ciclista a Andalucía en Torrox

La deportista del Movistar Team se impuso al sprint por delante de la vasca Ostolaza, del Laboral Kutxa, certificando el dominio del equipo telefónico

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Sábado, 11 de octubre 2025, 20:35

La Axarquía ha sido escenario este sábado de la IV Vuelta Ciclista a Andalucía, con salida y meta en Torrox. En una jornada espléndida, ... repleta de público en todo el recorrido por Cómpeta, Sayalonga y Algarrobo, la británica Cat Ferguson ha dado un zarpazo y se ha adjudicado esta IV edición de la Vuelta Ciclista a Andalucía Elite Women disputada en Torrox. La deportista del Movistar Team se ha impuesto en el sprint final en la meta de la localidad del mejor clima de Europa ante la vasca Usoa Ostolaza (Laboral Kutxa), certificando el dominio del equipo telefónico en tierras andaluzas.

