Christian Jongeneel acomete ya un nuevo reto solidario: de Tenerife a La Gomera (ida y vuelta)

Christian Jongeneel está ahora mismo en mitad del Océano Atlántico, concretamente entre la franja de agua que hay entre las islas de Tenerife y La ... Gomera. El nadador malagueño afronta un nuevo reto solidario que supone un desafío físico formidable y que se une a su larga lista de hazañas por todo el mundo.

Jongeneel se lanzó al agua esta mañana en el entorno del Puerto de Playa de San Juan, dirección a La Gomera (Puerto de San Sebastián de La Gomera) y regresará a Tenerife (Puerto de Los Cristianos), suma aproximadamente 80 kilómetros de distancia y exigirá en torno a 24 horas continuadas de nado.

Como se puede comprobar, supone un reto físico enorme, aunque el malagueño está acostumbrado a este tipo de situaciones. «El mar es el que te marca el ritmo», decía antes de emprender su nueva aventura, pues las condiciones de las corrientes, el viento, las olas la aparición de medusas y de otras especies marinas pueden dificultar su intento de unir a nado las dos islas.

Toda la recaudación de este reto servirá para promover la escolarización de niños y niñas de Nepal, especialmente en las zonas rurales, donde la lejanía de las escuelas supone un obstáculo de acceso para las familias.

La Fundación Vicente Ferrer, que trabaja en la India desde hace más de 40 años, ha puesto en marcha la primera fase de su internacionalización en Nepal, un país con una población que aún no se ha recuperado de las consecuencias del devastador terremoto de 2015.

El reto se puede seguir en directo en este enlace, mientras que las personas interesadas en colaborar puede hacerlo en la web de Brazadas Solidarias.

Christian Jongeneel ha protagonizado algunas de las mayores travesías a nado en el mundo en los últimos años, siempre con fines solidarios, como el doble paso del Estrecho de Gibraltar, la travesía en Siria denominada Al-Assad, el cruce a nado del Canal de la Mancha, el Canal de Santa Catalina, el paso a nado de Peniche a las Islas Berlengas en Portugal, siendo la primera persona en lograrlo. El deportista ha completado además con éxito el cruce a nado del Estrecho de Cook en Nueva Zelanda, la travesía Puerta de la India, la doble vuelta a la Isla de Manhattan en Nueva York, el cruce Tenerife-Gran Canaria, el Canal de Menorca y el Estrecho de Molokai en Hawai.