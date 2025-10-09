Victoria de mérito del Costa del Sol Málaga ante un duro Elche
El conjunto malagueño logra su segunda victoria consecutiva tras ofrecer una versión muy seria ante el conjunto ilicitano, subcampeón de la Liga (25-23)
Jueves, 9 de octubre 2025, 09:46
Segunda victoria consecutiva y probablemente, la más seria en lo que llevamos de temporada. El Costa del Sol Málaga logró este miércoles un valioso triunfo ( ... 25-23), arropado por su público en el Pérez Canca y ante uno de sus máximos rivales en estos últimos años, el Elche, subcampeón de la Liga la pasada campaña.
Fue un duro duelo a nivel físico, escaso de goles en una primera mitad enfocada en el plano defensivo y con errores en el acierto por ambas partes, pero siempre con el cuadro malagueño mandando en el marcador, pese a la igualdad (10-8). En la segunda parte salieron a morder las 'panteras', que lograron sentirse más cómodas en la pista con su juego. La renta a su favor llegó a subir hasta los tres goles y a diferencia de otros partidos, lograron mantener una ventaja hasta el final, muy sólidas. Clabel, con siete dianas, fue la máxima artillera.
Un meritorio triunfo que permite a las de Suso Gallardo consolidarse en la tercera plaza de la clasificación, con un duelo menos que el líder. Crece la dinámica ascendente de las malagueñas, que eso sí, no podrán relajarse porque este mismo sábado afrontan ya su siguiente compromiso, nada menos que en el feudo del Rocasa de Gran Canaria.
