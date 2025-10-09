Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
BM COSTA DEL SOL
Balonmano

Victoria de mérito del Costa del Sol Málaga ante un duro Elche

El conjunto malagueño logra su segunda victoria consecutiva tras ofrecer una versión muy seria ante el conjunto ilicitano, subcampeón de la Liga (25-23)

Marina Rivas

Marina Rivas

Jueves, 9 de octubre 2025, 09:46

Comenta

Segunda victoria consecutiva y probablemente, la más seria en lo que llevamos de temporada. El Costa del Sol Málaga logró este miércoles un valioso triunfo ( ... 25-23), arropado por su público en el Pérez Canca y ante uno de sus máximos rivales en estos últimos años, el Elche, subcampeón de la Liga la pasada campaña.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Ayuntamiento de Benalmádena clausura el hotel Vistamar 15 meses después de autorizar su reapertura
  2. 2 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  3. 3 Una ingeniera de Madrid se ofrece a acoger a los caballos para que no sean sacrificados
  4. 4 Despliegue de la Guardia Civil en la Ciudad de la Justicia de Málaga por un juicio entre clanes de Benahavís
  5. 5 Un cliente apuñala en el pecho al cocinero de un restaurante de Marbella
  6. 6 «Dejamos a Iodi en un hotel de 5 estrellas para gatos en Marbella y nos la devolvieron muerta; era como nuestra hija»
  7. 7 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  8. 8 Fallece un legionario de Ronda de 23 años durante una ruta senderista por la sierra de Cádiz
  9. 9 Una avería deja sin servicio las paradas del metro en el Centro de Málaga en plena hora punta
  10. 10 El MEI reducirá la nómina a partir de enero de 2026: este será el porcentaje que abonarán los trabajadores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Victoria de mérito del Costa del Sol Málaga ante un duro Elche

Victoria de mérito del Costa del Sol Málaga ante un duro Elche