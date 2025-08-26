Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La plantilla del Trops, tras un partido de pretemporada frente al Algeciras. SUR
Balonmano

El Trops Málaga lanza su campaña de abonados bajo el lema 'Aquí jugamos todos'

Los aficionados podrán adquirir su abono partir de este miércoles, en el pabellón del Colegio Los Olivos, durante la previa del Memorial Feliciano García Recio que el equipo jugará ante el Cajasur Córdoba

SUR

Málaga

Martes, 26 de agosto 2025, 12:09

'Aquí jugamos todos'. Bajo este lema arranca la campaña de abonados del Trops Málaga para la temporada 2025-26, que cuenta con importantes cambios ... deportivos y una decidida apuesta por el futuro. Al frente del proyecto se han incorporado los entrenadores Chispi Vázquez y Micri Rueda, quienes llegan con una clara hoja de ruta: rejuvenecer el equipo, reforzar la conexión con la cantera y dotar al bloque de una mezcla equilibrada de experiencia y talento local. Comienza, sin duda, un nuevo ciclo ilusionante para el máximo representante masculino del balonmano malagueño en su séptimo año en la División de Honor Plata.

