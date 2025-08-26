El Trops Málaga lanza su campaña de abonados bajo el lema 'Aquí jugamos todos'

'Aquí jugamos todos'. Bajo este lema arranca la campaña de abonados del Trops Málaga para la temporada 2025-26, que cuenta con importantes cambios ... deportivos y una decidida apuesta por el futuro. Al frente del proyecto se han incorporado los entrenadores Chispi Vázquez y Micri Rueda, quienes llegan con una clara hoja de ruta: rejuvenecer el equipo, reforzar la conexión con la cantera y dotar al bloque de una mezcla equilibrada de experiencia y talento local. Comienza, sin duda, un nuevo ciclo ilusionante para el máximo representante masculino del balonmano malagueño en su séptimo año en la División de Honor Plata.

El carné general, por 50 euros, incluye todos los partidos de liga en casa y los encuentros de Copa del Rey en Málaga, mientras que el abono familiar (con un precio de 100 euros), permite el acceso a cinco miembros de una misma unidad familiar y supone un ahorro de 20 euros respecto a la temporada anterior. Además, los jóvenes de los clubes malagueños vinculados al Trops (Puertosol, Maristas, Fundación Victoria, San Estanislao, El Romeral, Europa o Los Olivos, entre otros) recibirán gratuitamente el carné de la base, una medida en línea con el compromiso social y formativo de la entidad junto con la Fundación Unicaja. Los abonos podrán adquirirse este miércoles, coincidiendo con el VII Memorial de Balonmano Feliciano García Recio, que se celebrará a partir de las 20 horas, en el pabellón Fray Francisco Baños del Colegio Los Olivos.

De igual forma, estarán disponibles en la oficina de Mapfre del número 15 de la calle Plaza de Toros Vieja, en el barrio de El Perchel, en Deportes Estadio, en la calle Sebastián Souvirón, en el entorno del Mercado de Atarazanas, en el Centro Histórico, y antes de cada partido, en el pabellón colegial, que vuelve a ser la casa oficial del equipo tras un periodo de alternancia con el Alfonso Queipo de Llano.

Para este curso, el conjunto malagueño ha acometido seis incorporaciones: el portero catalán Pol Amores, procedente del Chenois Genève Handball suizo, ha llegado para aportar solidez bajo palos junto al experimentado Jorge Villamarín; el brasileño Caué Martins, lateral izquierdo que viene del Eón Alicante, aumentará el poderío físico, y el antequerano Isaac García, extremo que anotó 42 goles la pasada temporada con Los Dólmenes Antequera, aportará velocidad al cuadro malagueño; Jacob Díaz, un lateral goleador; el polivalente Roberto Muñoz, que regresa a la que fue su casa tras dos años en Córdoba, y el joven Pablo Quintero, formado en las categorías inferiores del Trops y con experiencia en el filial de Primera Nacional, el One Eden Balonmano Mijas San Francisco.

Pero si algo distingue a esta campaña es el fuerte protagonismo de la cantera. Así, hasta ocho jugadores de las categorías inferiores han sido convocados para participar en la pretemporada. Son los casos de los porteros Ilya Biryushyn y Marcelo Agustín Ramírez; el especialista defensivo Gerdón Rosillo; el extremo izquierdo Álvaro Sánchez; los laterales izquierdo David Agudo, internacional con la España juvenil, y Jaime Baena; el primera línea Diego Sánchez; y el pivote Jesús Vilar. Algunos, como Biryushyn, Ramírez y Sánchez, seguirán vinculados al juvenil, mientras que el resto alternarán entre el filial de Primera Nacional y el primer equipo según las necesidades tácticas de Chispi.

Ampliar

A estas novedades se suman las renovaciones de piezas fundamentales del equipo, como el portero Villamarín, que todavía no ha podido participar en un partido de pretemporada, el especialista defensivo y capitán del conjunto malagueño, Adrián Portela, los extremos Jesús Arca y Manu Díaz, los centrales Nacho Moya y Xavi Camas, que pasará a tener ficha con el primer equipo, y los pivotes Víctor Barderas, que vuelve al Trops después de que la pasada campaña disputara la fase de ascenso con el Cajasur Córdoba, y el experimentado Javi García, exinternacional con los Hispanos.

El estreno liguero tendrá lugar el sábado 13 de septiembre, frente al Barça Atlètic, uno de los equipos más destacados de la categoría al tratarse del filial del F. C. Barcelona. Será una prueba exigente para comprobar la capacidad competitiva de la nueva escuadra malagueña.