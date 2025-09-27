Polideportivo malagueño: Pleno de triunfos en la jornada de este sábado

Segunda victoria de la temporada para el Costa del Sol Málaga. El equipo de Suso Gallardo se reencontró este sábado con el triunfo al imponerse ... al Porriño a domicilio. Un duelo con predominancia defensiva y escasos goles en el que las 'panteras' consiguieron cortar en seco con la buena racha de las gallegas y dar así un salto a la zona noble de la tabla.

No fue sencillo para el Costa del Sol, porque pese a que llegó a alcanzar una renta de tres goles en la primera parte, no supo mantenerla y llegó empatado al descanso (8-8) con un marcador muy bajo. La igualdad se mantuvo hasta el ecuador de la segunda mitad, cuando, con el impulso de Sole López, Isa y Roca, logró aumentar la renta y cerrar el triunfo.

Trops Málaga 34-32 Benidorm Un gran Trops noquea a un ex Asobal

El Trops Málaga consiguió los dos puntos en casa frente a un ex Asobal, como es el Servigroup Benidorm, en un partido muy bien planteado por el equipo costasoleño, que imprimió velocidad en su juego y, sencillamente, fue mejor que su rival durante los 60 minutos. Aunque pudiera pensarse que, a la vista del resultado final (34-32), el envite fue igualado, lo cierto es que los malagueños pasaron por alto de su adversario en varios tramos del duelo, a los que llegó a superar por siete tantos. La primera parte fue claramente del Trops y en la segunda, pese a que no comenzó de la mejor forma, logró recomponerse para afrontar con autoridad los últimos y disputados minutos.

Levante 0-2 Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda Victoria de galones del Heredia 21

Victoria de galones la que selló este sábado el Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda. En su primer duelo a domicilio del curso, el equipo se Tete se enfrentaba a la salida más complicada, ante un Levante que también puja por ascender y que igualó su marcador (7-2) de la primera jornada. Una lucha por el liderato de la Segunda División que acabó decantándose del lado malagueño. Tras una primera mitad tremendamente igualada y sin goles, sendos equipos salieron a morder aún más en la segunda mitad, aunque fue el equipo visitante el que logró abrir la lata, gracias a un gol de Alvarito en el minuto 35. No sólo defendió estoico su gol sino que anotó uno más, de Armando, en el último minuto, para poner la guinda al pastel.

Adareva Tenerife 66-67 Unicaja Mijas Laborioso triunfo del Unicaja Mijas

Sufrió, pero mereció la pena. Los tres puntos de la primera jornada del año se fueron para Málaga. El Unicaja Mijas comenzó la temporada con una ajustada y muy disputada victoria ante el Adareva de Tenerife (66-67). De hecho, el combinado de Javier Pérez de los Reyes marchó prácticamente todo el partido a remolque. Cedió en los parciales de tres de los cuatro cuartos pero reaccionó en el momento indicado. A falta de cuatro minutos para el final, el equipo logró ponerse por encima e incluso conseguir lo máxima renta, de hasta 6 puntos. Una diferencia de oro de la que sacaron partido hasta el cierre. Sofía Galerón, con 13 puntos (casi un 100% de acierto) y 3 rebotes fue la 'MVP' del equipo (+19).