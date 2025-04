Palomino: «Es un paso al lado para dar un par hacia delante»

El antequerano Juan Palomino (2001) emprenderá a partir de la temporada que viene una nueva temporada en la Liga Asobal, la máxima categoría del balonmano ... nacional. La última gran perla de Los Dólmenes Antequera puso rumbo al filial del Barcelona, el Barça Atlètic, hace cinco años. Allí se formó y pasó dos años cedido en Logroño, para posteriormente regresar a la disciplina 'culé', ganándose un puesto en el primer equipo. Su contrato expira en junio y tras ser tanteado por el Granollers, otro de los grandes de la Asobal, se dispone ahora a dar el próximo paso en su carrera. Ahora como un jugador más maduro y hecho a la élite. Se marcha como agente libre.

El lateral izquierdo atendió a este periódico para valorar, en el apartado personal, su fichaje por el cuadro catalán. «Estar en el Barça es de lo más importante y grande que pueda haber en este deporte, pero soy un jugador joven que lo que necesita es jugar y seguir curtiéndose. Se me ofreció esa oportunidad. Ya había habido varios acercamientos alguna vez. No como ahora, pero sí habían preguntado. Es un equipo muy llamativo, que me gusta mucho, en el que voy a jugar. Espero que me ayude mucho y yo también a ellos», valoró, en líneas generales.

El Barcelona, un club puntero en todas y cada uno de los deportes en los que compite, es también uno de los más importantes, si no el que más, del balonmano internacional a escala de clubes. Palomino no considera que marcharse sea un paso atrás en su carrera. «La gente no lo verá como un paso adelante. Es un paso al lado para dar un par de pasitos hacia delante», expresa. «Lo que piense la gente me da igual. Era lo que necesitaba: seguir jugando, mejorando, y estoy contento con ello», agrega.

Esta temporada ha jugado 20 encuentros en la Liga Asobal, en la que lleva 37 goles, y siete partidos en la EHF Champions League

Curiosamente, otro de los grandes jugadores que ha dado el balonmano malagueño, Quino Soler, actual entrenador del Trops Málaga, que pondrá punto y final a su etapa en el cuadro de la capital cuando termine la presente campaña, también jugó en el Granollers y en el Barcelona. Un paralelismo de lo más llamativo. Al margen de ellos dos, sólo ha habido otro malagueño más que ha llegado a vestir la azulgrana: Antonio Carlos Ortega, actual técnico del equipo. Los mejores jugadores de la provincia de este deporte parecen estar unidos por un fino hilo en sus trayectorias. «Cuando firmé me acordé de Quino. Es muy parecido todo».

Para él ha sido una temporada llena de aprendizaje. Afirma que, a nivel deportivo, las cosas no han ido como le hubiera gustado, pero que se lleva vivencias y un aprendizaje que, seguro, le sirven para el futuro. «Me va a servir para el futuro el saber estar en distintos momentos». En lo que va de curso ha jugado 20 encuentros en la Liga Asobal y siete en la EHF Champions League. En la competición nacional, que es en la que más protagonismo ha tenido (y está teniendo) este curso ha anotado 37 goles rumbo al enésimo título.

Otro club 'top'

El Granollers, su próximo club, es otro de los históricos de la Asobal. Es tercero en la máxima categoría del balonmano nacional, empatado a puntos con el Bidasoa-Irún, el segundo clasificado, y un habitual en la segunda competición europea, la EHF European League, a la que acceden del segundo al cuarto clasificado en la primera división española. De las últimas diez campañas, ha estado entre los cinco primeros en nueve ocasiones, y también es un asiduo en las rondas finales de la Copa del Rey. Hace un par de años, además, llegaron a la Final Four de la segunda competición europea.

La vida ahora, asegura, le va a cambiar poquito. Seguirá viviendo cerca de Barcelona, ciudad a la que se encuentra perfectamente adaptado. «Eso era un punto a favor, el no moverme mucho. Estoy bien por aquí y Granollers está a media hora en coche», concluye.