SAINT-AMAND
Balonmano

Marta López recupera su sonrisa

La extremo malagueña pasó por un duro bache psicológico tras su inesperada salida de Rumanía, asegura que el Costa del Sol le devolvió la ilusión, y ahora ha vuelto a la Liga francesa

Marina Rivas

Marina Rivas

Sábado, 23 de agosto 2025, 00:28

Es difícil explicar la vorágine de sentimientos que uno experimenta cuando se siente perdido, solo o frustrado. Seguramente a muchos nos aterre pensar qué sería ... de nosotros si, de la noche a la mañana, cambiase todo, si no supiéramos qué hacer, adónde ir, o sencillamente, cómo orientar nuestra vida. Sin embargo, a veces hace falta un golpe de realidad para reencontrarse con uno mismo. Por esta complicada situación ha pasado en los últimos meses la mejor jugadora de balonmano que ha dado nuestra provincia, la laureada 'Guerrera' de la selección española de balonmano Marta López, que el pasado 2024, a sus 34 años, vivió el peor momento de su carrera deportiva.

