Responsables de Fundación Unicaja y del Tops Málaga, con la plantilla del primer equipo en Los Olivos. SUR

La Fundación Unicaja renueva su patrocinio al Trops Málaga

El apoyo, cuyo inicio data de 2017, se extiende desde los equipos deportivos del club de balonmano a todas las acciones sociales vinculadas a la entidad

SUR

Málaga

Viernes, 5 de septiembre 2025, 16:09

La Fundación Unicaja ha anunciado la renovación de su patrocinio al Club Balonmano Ciudad de Málaga, conocido como Trops Málaga, para la temporada 2025-26, ... en la que volverá a competir en División de Honor Plata. El apoyo, cuyo inicio se remonta al año 2017, se extiende desde sus equipos deportivos, desde su importante base a sénior, como a las acciones sociales vinculadas al equipo con el objetivo de consolidar al club como un referente competitivo y formativo del balonmano en Andalucía.

