Empate del Costa del Sol para empezar la temporada liguera

El cuadro malagueño encajó el gol del empate ante el Beti-Onak navarro a 15 segundos del final (23-23), cediendo el que podría haber sido el primer triunfo

Marina Rivas

Marina Rivas

Sábado, 30 de agosto 2025, 22:00

Debut agridulce para el Costa del Sol Málaga. El conjunto de Suso Gallardo comenzó este sábado por la noche su temporada en la División de ... Honor viajando hasta Navarra. Allí le esperaba un siempre correoso Beti-Onak, que aunque no partía como favorito, consiguió sumar un punto de oro que les supo a victoria. Para el cuadro malagueño, sin embargo, resultó más amargo. El duelo acabó en empate tras encajar el conjunto visitante un tanto a falta de 15 segundos para el final (23-23).

