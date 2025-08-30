Empate del Costa del Sol para empezar la temporada liguera

Debut agridulce para el Costa del Sol Málaga. El conjunto de Suso Gallardo comenzó este sábado por la noche su temporada en la División de ... Honor viajando hasta Navarra. Allí le esperaba un siempre correoso Beti-Onak, que aunque no partía como favorito, consiguió sumar un punto de oro que les supo a victoria. Para el cuadro malagueño, sin embargo, resultó más amargo. El duelo acabó en empate tras encajar el conjunto visitante un tanto a falta de 15 segundos para el final (23-23).

Fue un partido muy disputado de inicio a fin, ante un equipo que ha tenido un crecimiento sorprendente, pasando de ascender en la élite hace dos años a conseguir plaza europea en esta última campaña. Durante la mayor parte del encuentro, el marcador no se distanció por más de un gol para ninguno de los dos equipos. Sólo hubo dos puntos de inflexión a favor de las 'panteras', en el minuto 25 de la primera mitad y en el 18 de la segunda, donde en ambos casos gracias a Sole López, el equipo al fin logró ponerse dos tantos por encima. Este último +2, llegó a ampliarse poco después de +3 gracias a Isa Medeiros.

Sin embargo, no supo cómo mantener la renta ante una defensa muy cerrada que también supo aprovechar sus ocasiones de gol en los compases finales. En apenas tres minutos, el Costa del Sol encajó un parcial de 3-0 que volvió a poner las tablas en el marcador a dos minutos del final, desaprovechando una gran oportunidad. Isa volvió a poner al equipo un tanto arriba a 1:15 del cierre, pero llegó Micaela, heroína local con 7 goles, para anotar la diana del empate final.