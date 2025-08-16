El Costa del Sol se deshace del Elda en el Pérez Canca

El Costa del Sol Málaga le brindó un triunfo a su afición en el primer y único partido que jugarán en casa en esta pretemporada. ... Equipo y seguidores no se volverán a ver las caras hasta el 3 de septiembre, cuando el Elda Prestigio, precisamente el rival de este sábado, visite Carranque aunque ya en la Liga Guerreras Iberdrola.

Se trató del segundo amistoso ante las eldenses, que volvió a caer del lado de las panteras (22-19). Dominio de principio a fin con brillo intermitente, propio de estas alturas, en una mañana que será recordada de manera especial por el debut con el División de Honor de las canteranas María Ocaña y Martina Villalva, que tuvieron sus primeros minutos.

Las malagueñas salían con fuerza al parqué y era Estela Doiro la que hacía daño para abrir hueco (5-2). Se estrenaba la primera equipación en las locales, en lo que era un día marcado en la preparación. El sábado de Feria no ayudaba a un gran ambiente, aunque era ruidoso. Comprimía el conjunto de José Ignacio Prades (6-5), aunque volvían a estirar hasta el 10-6 ya con rotaciones en pista. Alice Fernandes ayudaba en portería. Momentos alternos para marcharse al descanso con el mando (14-10).

Nicxon Clabel desequilibraba y aumentaba la renta, en lo que Sole López le cogía el testigo (21-15). La máxima del choque y había tiempo muerto visitante. Servía para maquillar en la recta final hasta el 22-19. Tres de tres para las panteras, pese a que la trascendencia del resultado sea menor ahora, que continúan escalando hacia arriba. Ahora queda la última semana de trabajo a la que se le pondrá la guinda con el estreno en la prestigiosa Summer Bag en León.

Anotadoras

Por parte del Costa del Sol Málaga participaron Alice Fernandes, Martu Romero (2), Estela Doiro (2), Sole López (4), Rita Campos (3), Estitxu Berasategi, Rocío Campigli (1), Espe López (1), Bárbara Piñeira, Laura Sánchez (1), Isa Medeiros (3), Merche Castellanos, Maider Barros (2), Nicxon Clabel (3), Joana Resende, Martina Villalva, María Ocaña.