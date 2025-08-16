Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una acción del choque amistoso ante el Elda. SUR

El Costa del Sol se deshace del Elda en el Pérez Canca

Segunda partido de preparación para las 'panteras', saldado de forma favorable, en el único ensayo que disputarán de locales (22-19)

SUR

Málaga

Sábado, 16 de agosto 2025, 17:42

El Costa del Sol Málaga le brindó un triunfo a su afición en el primer y único partido que jugarán en casa en esta pretemporada. ... Equipo y seguidores no se volverán a ver las caras hasta el 3 de septiembre, cuando el Elda Prestigio, precisamente el rival de este sábado, visite Carranque aunque ya en la Liga Guerreras Iberdrola.

