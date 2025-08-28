Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La plantilla, posando este jueves para SUR en su feudo, el Pérez Canca. ÑITO SALAS
Balonmano

El Costa del Sol vuelve a la acción con la ilusión renovada y hambre de finales

El equipo, con cinco caras nuevas y al fin con la enfermería vacía tras un año marcado por las lesiones, inicia este sábado la Liga, en casa del Beti-Onak

Marina Rivas

Marina Rivas

Jueves, 28 de agosto 2025, 23:59

La pasada fue una temporada para olvidar en el Costa del Sol Málaga. Es más, podría decirse que rindieron demasiado (al menos, en Liga, donde ... alcanzaron las semifinales de los 'play-off' por el título) para la serie de desdichas que sufrieron durante el año. En ningún momento de la campaña 2024-25, pudo contar el entrenador con la totalidad de su plantilla, a razón de incluso 5 ó 6 bajas por partido: lesiones, molestias, y también la maternidad de una Silvia Arderius que posiblemente pueda reincorporarse al equipo este invierno tras dar a luz hace 3 meses. La cuestión es que las dificultades llevaron el conjunto a atravesar su peor bache en años, especialmente en enero, cuando quedó eliminado de la Copa de la Reina y de la competición europea. Ahora, a tras una intensa pretemporada y a un día de que comience la nueva campaña, las sensaciones del equipo son muy diferentes.

