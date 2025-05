El Costa del Sol se despide de la temporada y de la final por el título de Liga

El Costa del Sol se encomendó a un milagro este domingo. Tenía al vibrante público malagueño de su lado, un Pérez Canca rozando el lleno ... absoluto para intentar impulsar la que podría haber sido una remontada épica. Sin embargo, este milagro no llegó y al igual que sucediera el año pasado, en este mismo partido de semifinales por el título de Liga, y ante este mismo rival, el Bera Bera acabaría poniendo punto final a la temporada del conjunto malagueño, que de nuevo, se queda a las puertas de la final tras caer por 20-24.

Tras el 27-24 de la ida en San Sebastían el miércoles, el Costa del Sol debía ganar de cuatro goles este domingo, o bien de tres e impedir que que el Bera Bera anotase más que las 'panteras' a domicilio. Aguantó estoico en una dura primera mitad el conjunto local, llegando al descanso un tanto por encima y con una imagen muy competitiva y sólida. Pero con la reacción vasca en la segunda mitad llegaron las imprecisiones de las malagueñas, que no hicieron más que impulsar la victoria rival. La remontada quedó en agua de borrajas.

La igualdad y la tensión reinó en la primera mitad, aunque esta vez, a diferencia de la ida, fue el Costa del Sol el que tomó la iniciativa en el marcador. Anotaba primero, pero el Bera Bera respondía después para firmar tablas una y otra vez. Las duras defensas por ambas partes y el papel de las porteras (Merche Castellanos y Diva por parte local y Lulu Prades para el visitante) resultó de nuevo crucial. Se movía bien en la pista el equipo local, cambiando constantemente sus tácticas para llegar a puerta y que resultasen así imprevisibles para el rival. Aun así, el poderío físico del cuadro vasco y su acierto eran complicados de batir. Hacía falta algo más para que el cuadro de Suso Gallardo pudiese tomar aire en el marcador y acercarse esos cuatro goles que necesitaban.

Marilú Báez

En el minuto 20, un gol de Isa Medeiros dio el primer +2 del partido a las malagueñas, aunque le bastó un minuto al Bera Bera para igualar de nuevo. El Costa del Sol mostraba una faceta muy sólida, con una Merche sensacional en portería y con el equipo minimizando las pérdidas de balón y animándose a robar para provocar contras rápidas. La renta pudo ser mayor gracias al trabajo defensivo y el acierto de la guardameta manchega, pero por desgracia, a veces se apresuraba el equipo a la hora de tirar a puerta, a lo que hay que añadir las intervenciones de Prades en la meta visitante. Se frenó el ritmo anotador antes del descanso, pero no decrecía la intensidad en el cuerpo a cuerpo. Un duelo de alto desgaste físico que llegó 11-10 al descanso, totalmente abierto cara a la segunda mitad.

Con la energía renovada comenzó el Costa del Sol en la reanudación del juego, y lo más importante, con acierto cara a pierta. En apenas 3 minutos, había logrado un nuevo +2. Tuvo la opción Bitolo de anotar el +3 de penalti, pero Prades lo paró. La tensión no hacía sino incrementarse por momentos, entre sendos equipos y con el conjunto arbitral. Es más, Suso Gallardo ya quedó apercibido con una amarilla en la primera parte por protestar. El Costa del Sol seguía por encima pero tenía que aprender a aprovechar mejor los errores del cuadro rival, porque se le agotaba el tiempo. Sin embargo, crecía el nerviosismo y con él, las imprecisiones de las malagueñas, que no sólo eprdieron su +2, si no que volvieron a ponerse por debajo en el marcador tras un gol de Marie Louis a puerta vacía.

Al ecuador de la segunda mitad, el Bera Bera se crecía con su primer +2 del partido, crecían las imprecisiones en el tiro de las locales, Prades seguía intratable bajo palos y las pérdidas de balón hacían mella en el equipo. Incluso tuvieron la opción de hacer el tercero, pero fallaron un penalti. Con la victoria ahora de su lado, se enfocó en endurecer su defensa el rival, algo que frustró las opciones de las malagueñas por tirar a puerta y dar la vuelta al marcador. Y llegó el +4 del Bera Bera por mediación de Echeverría. Cada minuto que pasaba se tornaba más complicada la remontada. Hasta de cinco tantos llegó a ser la renta vasca. Por desgracia, ya no había nada que hacer (20-24). La final será entre el Bera Bera y el Elche, que aunque perdió este domingo por tres goles ante el Guardés, se valió de la renta de cuatro tantos de la ida.

Concluye así una de las temporadas más complicadas del Costa del Sol Málaga en este último lustro. Una campaña llena de altibajos y de lesiones, pero también una temporada en la que han demostrado saber luchar como equipo y echar mano a la experiencia para sacar adelante los resultados. El equipo cae en estas semifinales, pero asegura su puesto en Europa la próxima temporada gracias al subcampeonato de la Liga regular.