Antonio Carlos Ortega, en el olimpo de los entrenadores

Antonio Carlos Ortega se consolida en el olimpo de los entrenadores, al menos los de balonmano, para coronar la que ya fue una trayectoria esplendorosa ... como jugador. El técnico malagueño clasificó este jueves al Barcelona por cuarta vez consecutiva para la Final Four de la Champions (ganó las ediciones de 2022 y 2024 y se perdió en los penaltis en semifinales ante el Magdeburgo en 2023), y lo que podría parecer sencillo, por la incuestionable hegemonía de los azulgrana a nivel nacional, no lo es tanto en Europa.

De hecho, Ortega ha sabido optimizar recursos, reconstruir bloques y que sus equipos se repongan a salidas importantes, como la de Ludovic Fabregas, y a la lesión de gravedad de Gonzalo Pérez de Vargas, que no seguirá y se suma a la ya anunciada para 2026 del otro portero, Emil Nielsen. Al menos se ha renovado a Petar Cikusa, la gran perla. El club ha limitado el gasto de las secciones, y el mérito es mayor en todo lo que se consigue. Con un montante en torno a los 8 millones de presupuesto, el París Saint-Germain lo dobla, pero no ha entrado en estas semifinales europeas (no estuvo ni en cuartos de final), por poner un ejemplo.

Ortega, el mejor jugador de balonmano malagueño de todos los tiempos, es 'míster Champions'. Sumó seis Copas de Europa como jugador (además de seis Ligas, un bronce olímpico, y dos medallas en Europeos, entre otros logros) y ya lleva dos en los banquillos. Perseguirá en junio la novena corona en el torneo sumando lo logrado dentro y fuera de la pista, algo inédito, ya que sus más inmediatos perseguidores en coronas, Andrei Xepkin, David Barrufet y Xabier O'Callaghan, llevan siete.

Ampliar Ortega, desde la banda en el duelo ante el Pick Szeged del jueves. EFE

«Ha sido una gran eliminatoria de cuartos de final. Estoy muy orgulloso de mi equipo. Es un animal competitivo. Estos jugadores siempre son capaces de competir y estoy muy feliz», declaró este jueves en Barcelona Ortega tras la derrota ante el Pick Szeged húngaro (29-30), que hizo buena la ventaja de tres tantos en la ida, a domicilio. Hay que recordar que en las filas del Barça milita el antequerano Palomino, que ya ha anunciado su marcha al Granollers la próxima temporada.

«Hoy es el momento de decirlo. PSG, Veszprem o Aalborg no están. Hay algunos que no han podido ganarla y nosotros lo hemos conseguido. Esta sección está acostumbrada a competir en esta competición», añadió, y este mediodía se conoció el sorteo de cruces para la Final Four de Colonia (Alemania) el fin de semana del 14 y 15 de junio en el Lanxess Arena, con el Magdeburgo, verdugo en 2023, como rival.

𝗧𝗵𝗲 𝘀𝗲𝗺𝗶-𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝘀 𝗮𝗿𝗲 𝗦𝗘𝗧! 🔥 TruckScout24 #ehffinal4



➡️ Füchse Berlin vs HBC Nantes

➡️ Barça vs SC Magdeburg



Who’s 𝗹𝗶𝗳𝘁𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗲 𝘁𝗿𝗼𝗽𝗵𝘆 this year? 🏆 #ehfcl #CLM pic.twitter.com/U8yKmIIEw5 — EHF Champions League (@ehfcl) May 2, 2025

Por el otro lado del cuadro van el Nantes francés y el Fuchse Berlín. «El Berlín parece el equipo más en forma, pero el Magdeburgo también es un animal competitivo y le ha hecho un parcial de 6-1 al final al Veszprem. El Nantes, sin lesionados, tiene a ocho jugadores de altísimo nivel», expuso este jueves Ortega, horas antes de conocer el desenlace del sorteo.