Tania García, el cerebro tras el buen arranque del Estepona García posa con una camiseta de entrenamiento al inicio de esta temporada. / CAB Estepona El equipo lleva dos triunfos consecutivos en el estreno de su equipo sénior en Primera Nacional femenina MARINA RIVAS Málaga Viernes, 19 octubre 2018, 00:45

Es, ha sido y será siempre una mujer ligada al baloncesto de la provincia, pero con un incentivo más. Y es que es una de las entrenadoras que más experiencia acumula hoy día en la zona. Cuenta los años por temporadas, aunque ya suma tantas que dejó la cifra pasar. Tania García fue elegida en la última gala del baloncesto malagueño como la mejor entrenadora de la provincia y ahora, en su estreno con el equipo sénior femenino del Estepona, no puede estar disfrutando de un mejor inicio en una nueva categoría, Primera Nacional, la tercera división.

Acostumbrada a trabajar con equipos de cantera, el pasado curso vistió a sus júniors de absolutas con la mentalidad puesta en el ascenso de categoría. Y no se les dio mal: con un conjunto formado por sólo tres sénior sólo 'perdonaron' dos partidos en toda la temporada en la liga provincial y se ganaron el pase a su actual categoría por méritos propios. A partir de entonces, comenzó una nueva odisea, tras la marcha de las tres séniors por motivos laborales, tocaba crear un nuevo equipo para evitar la renuncia a su merecida plaza, situación por la que este año ya ha pasado el Conquero de Huelva. «Nos convencimos de que queríamos sacar un equipo nacional. El club también podía asumirlo porque al final no son tantas diferencias en cuanto a costes con la liga provincial y era una forma de darles a las niñas ese plus de competición que necesitaban», argumenta García.

Habla de «niñas» porque el Estepona es más que conocido por su potente cantera, que ya se ha convertido en habitual en campeonatos de Andalucía y alguna vez en los de España. Sin embargo, con el objetivo de saltar a competir, este año la plantilla se ha reforzado, incluso a nivel profesional. «Ahora tenemos a una americana que trajo un agente y que es bestial. También tenemos a una sueca que acaba de mudarse a Estepona y luego a jugadoras como Adriana Díaz, la típica base directora que además tiene experiencia en LF2», comenta sobre su plantel. Este equipo ya luce distinto, con hasta siete séniors, experiencia y, eso sí, sin olvidar que el fundamento y la filosofía del equipo se basa en hacerle hueco a una potente cantera.

Única de su promoción

A meditar y preparar sus entrenos se dedica por las tardes, mientras que por la mañana García acude a su trabajo habitual en una planta de reciclaje. Quién se lo diría: el baloncesto siempre fue su pasión, desde que comenzó a competir en el Marbella, aunque nunca se planteó ser entrenadora. «Cuando una es jugadora, no se plantea acabar así. Yo empecé prácticamente porque me lo impusieron en el Marbella y ya me empezó a gustar», recuerda. Tanto le gustó que fue la única mujer malagueña de su promoción en sacarse el título de Entrenador Superior de la Federación Española de Baloncesto y una de las únicas nueve mujeres que se presentaron en aquel curso con 117 alumnos.

Una vez acabados sus primeros años liderando banquillos en los diferentes equipos de base marbellíes, el Estepona quiso contar con ella, por los logros que ya empezó a cosechar con sus pequeños y que continuó en su nueva casa, a la que pertenece desde hace seis campañas. Su mérito más reciente como técnico, además del ascenso, ha sido llevar al Estepona cadete femenino a conseguir el bronce andaluz y un pase para el Campeonato de España en la anterior campaña.

Aunque ahora, dado el paso adelante, le tocará centrarse en el cuadro sénior, en el que su estrategia ya empieza a obtener resultados. «Lo que más me gusta es que sean muy agresivas defendiendo, no me gustan los ataques muy estáticos, de mucho sistema, me gusta darles libertad a las jugadoras. Eso sí, nos falta terminar de unirnos en cuanto al ataque». Un marcador en el que acumulan 112 puntos a favor y 94 en contra. Escasa la cifra de tiro, pero muy positiva la segunda, que sitúa al Estepona con la tasa más baja de puntos en contra hasta el momento. «El reto esta temporada es competir y, a la larga, mantener al equipo en una categoría nacional», explica. Una meta alcanzable pero para la que todavía queda mucho que demostrar.