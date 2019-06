Scariolo: «En la NBA sólo vale lo que haces aquí» Sergio Scariolo durante un partido con los Raptors de Toronto, campeones de la NBA. / SUR El seleccionador nacional, flamante campeón de la NBA con los Raptors, analiza su experiencia y destaca el respeto de los jugadores JUAN CALDERÓN Martes, 18 junio 2019, 00:27

Sergio Scariolo digiere todavía el mayor éxito de su carrera profesional y el mayor logro que se puede conseguir en el mundo del baloncesto: ganar el título de la NBA. Antes de regresar a España tras una temporada para el recuerdo con los Raptors de Toronto, el técnico analiza para SUR su primera experiencia en la Liga más importante del mundo. Destaca el cansancio físico y mental por un calendario frenético, el respeto recibido por parte de los jugadores y analiza esa dupla española de pívots, Gasol/Ibaka, que ha sido clave en la final ante los Golden State Warriors.

Scariolo aceptó el pasado verano la oferta que le hicieron los Raptors para ser entrenador asistente de Nick Nurse en la franquicia canadiense. El seleccionador nacional había amagado varias veces con dar el salto a la NBA, pero las anteriores propuestas que tuvo no reunían las condiciones económicas y de trabajo que demandaba. Conviene aclarar que en la NBA hay distintos niveles entre los asistentes directos del entrenador y sólo algunos de ellos están en el banquillo, en la primera línea de toma de decisiones, y en el caso de Scariolo, su papel ha sido muy protagonista. Esto le ha permitido desembarcar en la liga más importante del mundo con el rol que quería. Desde el punto de vista profesional, el extécnico del Unicaja, entre otros muchos equipos, valora como único ser testigo y partícipe de un título en la mejor liga del mundo.

«Ha sido una experiencia extremadamente enriquecedora. Participar en un evento como este, estar en la NBA con un rol importante en el cuerpo técnico de un equipo que termina ganando, tomar decisiones del tipo de si hacer una jugada u otra, si jugar para Leonard o para Lowry son cosas importantes. Ha sido muy divertido, aunque en el 'play-off' obviamente la dimensión de diversión y de presión es más fuerte», explica.

Aunque ha sido una temporada nueva en términos deportivos para Scariolo, el entrenador nacido en Brescia y asentado desde hace años en Málaga, preparó su llegada con estancias frecuentes y contactos con distintas franquicias durante los últimos años, lo que le permitió empaparse de técnicas, tácticas y sistemas de entrenamiento. Sin embargo, reconoce que el desarrollo de la competición le ha sorprendido en términos de dureza, teniendo en cuenta que la fase regular es de han han sido de enorme exigencia para los Raptors.

«Durante la temporada regular es más duro a nivel físico por la cantidad de viajes y partidos, con los 16 'back to back' (se usa para referirse a dos partidos jugados en dos días sin descanso), que es realmente duro. Menos diversión, pero el trato es tremendo», apunta el italiano.

Uno de los aspectos que más preocupaba a Scariolo antes de llegar a la NBA era cómo iba a ser tratado. Aun siendo un asistente principal de Nick Nurse en loos Raptors, no dejaba de ser un novato, con todo lo que ello conlleva. De nada le valía su amplio palmarés en Europa y con la selección española. Quizá esto ha sido lo que más le ha sorprendido. «El respeto de los jugadores es muy superior al que me esperaba. Llegaba como novato; es cierto que podían conocer quién soy, pero en la mentalidad de la NBA sólo vale lo que haces aquí. En general ha sido una experiencia tremenda, con sus momentos de dificultad y de dureza, también a nivel de cansancio físico, aunque esto lo compensa todo», reconoce.

Arriba, una imagen de Sergio Scariolo que se hizo viral durante las semifinales de conferencia ante los Sixers observando el tiro de Leonard que decidió el choque. Abajo, la plantilla completa de los Raptors campeones de la NBA. A la derecha, Scariolo y Nick Nurse, entrenador principal de los Raptors, sostiene el trofeo de campeones de la NBA. / SUR

A mitad de la temporada, los Raptors hicieron un movimiento clave para ganar el título meses después. Una hora antes del cierre del mercado, la franquicia estadounidense se hizo con los servicios de Marc Gasol, y de aspirante al título se convirtió en firme candidato. El acuerdo establecía que Jonas Valanciunas, Delon Wright, CJ Milles y una segunda ronda del draft de 2024 se marchasen a Memphis Grizzlies, el equipo en el que el mediano de los Gasol ha jugado durante toda su carrera en la NBA hasta ahora. Gasol completó el tridente español junto a Ibaka y Scariolo, al que la franquicia sondeó sobre la idoneidad de este movimiento y cómo se acoplaría con Ibaka.

«La verdad es que hemos hecho un gran trabajo con ellos. Han formado una gran pareja de 'cincos', absolutamente diferente, pero fantásticamente complementaria y esto era un poco la idea. Eso era lo que yo veía antes del acuerdo para que llegase Marc, lo que me preguntaban. Ver si conseguiríamos que ambos compartiesen 48 minutos entre los dos, porque realmente jugamos casi nada con los dos en el campo, porque nos dimos cuenta a finales del año pasado que el rol de Serge es el de cinco, y que ahí estaba rindiendo muy bien en la primera parte de la temporada. La duda era la 'cotitularidad' no pudiese ser bien digerida por jugadores como Marc que venían de un sitio en el que era referente absoluto, y también por parte de Ibaka, que habría tenido que salir desde el banquillo cuando era titular y con gran rendimiento. Pero ellos lo han llevado muy bien y el puesto ha sido cubierto a la perfección porque hemos copado las exigencias físicas y tácticas, ofensivas y defensivas, cuando raramente alguno estuvo mal. Cuando uno estuvo mal, el otro dio el paso. Han dado una contribución a nivel de mentalidad, madurez y de cómo saber hacer las cosas para ganar. Creo que esto es lo que desde fuera se ve menos y tiene que ser un motivo de orgullo para ellos y los que los quieren», explica Scariolo.

El seleccionador se tomará unos días de descanso en Marbella, pero la palabra descanso nunca es completa en el diccionario del italiano, una persona que está pendiente del baloncesto '25 horas al día'. Estos días recibió la visita de su familia en Estados Unidos, y pudieron ser testigos directos de las finales ante los Warriors. Su hijo Alessandro ha acabado su formación en el Unicaja y la próxima campaña jugará en la NCAA. Su padre, que nunca se ha metido en su carrera deportiva, lo tendrá un poco más cerca, porque aunque acaba de terminar una estresante temporada, la realidad es que Scariolo ya tiene mono otra vez de baloncesto.

«Ya tengo ganas de volver para nuestras tierras, pero sabiendo que lo echaré de menos todo esto. Es tu equipo y tu gente porque estás tanto, tanto tiempo junto a ellos que creas una cercanía tremenda. No es comparable como la vida de un club europeo, aquí como mínimo compartes ocho horas al día o más, me refiero a los entrenadores. La verdad es que ha merecido la pena. Fue duro, sobre todo al inicio, y aunque tengo ganas de volver a casa, ya me pica el gusanillo de ver cómo responderemos el año que viene a la responsabilidad y el orgullo y la presión de ser los campeones que defienden el título», cuenta Scariolo antes de regresar a España.

Una vez que acabe la final de la Liga Endesa, el seleccionador hará pública la lista para el Mundial de China, en la que es probable que esté Jaime Fernández, escolta del Unicaja. Y para la cita mundialista, España jugará dos partidos en Málaga ante dos rivales por concretar. Desde que Scariolo llegó al banquillo de la selección, la provincia siempre ha sido protagonista en los planes de España, con partidos, concentraciones y composición del cuerpo técnico. Desde Málaga, la selección cruzará el Atlántico para jugar un partido contra Estados Unidos el 16 de agosto en California, y de allí, directo a China. Así que Scariolo enlazará la cita mundialista con el comienzo de la NBA, donde defenderá el título de campeón con los Raptors.